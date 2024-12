Guide d'achat : les meilleurs écrans pour le Mac Mini M4

Le Mac Mini M4 s'impose comme l'une des meilleures options du marché Apple en termes de rapport qualité-prix. Mais pour en profiter pleinement, il est essentiel de l'associer à un écran externe de qualité. Entre les modèles 4K, 5K et même 8K, le choix peut s'avérer complexe. Voici notre sélection des meilleurs écrans pour accompagner votre Mac Mini en 2024.

L'iMac, l'alternative avec écran

Le Mac Mini M4 se positionne comme le Mac le plus abordable avec un prix de départ de 699€, soit moins de la moitié du prix d'un iMac M4. Mais ce-dernier dispose d'un écran d'excellente facture, un design inimitable et un form factor tout-en-un qui n'a pas d'égal sur le marché. Néanmoins, encore une fois, il coûte près de deux fois plus cher que celui que l’on considère comme la meilleure console d’Apple.

Avec des performances similaires entre les deux machines, opter pour un Mac Mini accompagné d'un écran externe offre plusieurs avantages : un plus grand choix de tailles d'écran, une meilleure qualité d'affichage possible, et surtout un meilleur rapport qualité-prix. En effet, un setup complet avec Mac Mini M4, écran 4K 27 pouces et périphériques haut de gamme revient à environ 1200€, contre 1500€ pour l'iMac 24 pouces de base. De plus, il y a la possibilité d'upgrade son setup beaucoup plus facilement qu'avec un iMac où tout est embarqué et non évolutif.

Les écrans Apple : excellents mais trop chers

Le premier choix serait logiquement de rester dans l'écosystème avec les écrans proposés par Apple. Avec quelques exclusivités comme True Tone, Center Stage et le contrôle de la luminosité par le clavier, la solution Apple semble toute trouvée. Cependant, il y a un grand mais. A respectivement 1 749€ et 5 499€ (hors options), les Studio Display et Pro Display XDR sont à un prix hallucinant au regard de ce qu'ils proposent. S'ils sont évidemment d'excellente qualité, d'autres écrans deux à trois fois moins onéreux sont tout aussi bons. Economisez votre argent pour muscler la configuration de votre Mac ou choisir de meilleurs périphériques. En somme, si vous tenez aux quelques technologies exclusives à la pomme, optez pour l'iMac qui coûte moins que le moins cher des écrans d'Apple.

BenQ MA270U et MA320U : l'intégration parfaite avec Apple

Les nouveaux moniteurs BenQ MA270U (27 pouces) et MA320U (32 pouces) représentent une véritable révolution pour les utilisateurs Mac. Ces écrans 4K UHD 60 HZ ont été spécifiquement conçus pour s'intégrer parfaitement dans l'écosystème Apple, avec une attention particulière portée aux détails qui font la différence. Le design a été pensé pour s'harmoniser avec les produits Apple, arborant un pied en aluminium gris sidéral et des bordures fines élégantes. L'intégration logicielle est particulièrement remarquable grâce à la fonction iKeyboard Control, qui permet de contrôler la luminosité et le volume directement depuis les touches du clavier Apple, comme sur un MacBook. Avec un Mac portable, la synchronisation de la luminosité entre l'écran du MacBook et le moniteur BenQ s'effectue automatiquement grâce aux capteurs intégrés.

En terme de qualité des dalles, BenQ affirme que ces écrans sont quasiment identiques à ceux du MacBook Pro et la cohérence des couleurs est maintenue sans installation de logiciels tiers. La connectique est généreuse avec un port USB-C délivrant 90W pour alimenter même un MacBook Pro 16 pouces, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB-A et un second port USB-C 15W. La fonction Always-on Power Charging permet même de recharger vos appareils lorsque l'écran est éteint. Proposés respectivement à 499€ et 599€, ces moniteurs constituent une alternative pertinente à l'Apple Studio Display, offrant une expérience utilisateur premium à un prix bien plus accessible.

Samsung Viewfinity S80D : l'écran 4k polyvalent abordable

Le Samsung ViewFinity S80D 27 pouces se positionne comme un excellent moniteur 4K pour les utilisateurs Mac, combinant qualité d'image et fonctionnalités professionnelles. Sa dalle IPS offre une résolution UHD de 3840 x 2160 pixels avec une excellente densité de pixels, idéale pour le travail créatif et bureautique. Lui aussi est cadencé à 60 Hz, comme les deux moniteurs Apple.

Il prend en charge le HDR10 et affiche 1,07 milliard de couleurs pour une reproduction fidèle des teintes, avec des contrastes plus profonds et des zones lumineuses plus éclatantes. Côté connectique, il dispose de ports HDMI, DisplayPort et USB, tandis que son pied ergonomique permet des réglages en hauteur, inclinaison et rotation jusqu'à 90 degrés. Avec une luminosité de 350 cd/m² et un temps de réponse de 5 ms, cet écran certifié TÜV pour le confort visuel représente un excellent rapport qualité-prix (299 €) pour les utilisateurs Apple recherchant un moniteur 4K polyvalent.

LG UltraWide 34WR55QK-B : un écran ultra-large parmi les meilleurs

Le LG UltraWide 34WR55QK-B se distingue dans notre sélection par son format ultra-large 21:9 particulièrement adapté aux utilisateurs Mac en quête d'espace de travail étendu. Sa dalle VA incurvée de 34 pouces offre une résolution UWQHD (3440 x 1440 pixels) qui permet d'afficher confortablement plusieurs fenêtres côte à côte, idéal pour la productivité sous macOS. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz assure une fluidité appréciable, tandis que le contraste natif de 3000:1 et la compatibilité HDR10 garantissent une excellente qualité d'image. La courbure 1800R optimise l'immersion et réduit la fatigue oculaire lors des longues sessions de travail.

Côté connectique, on trouve deux ports HDMI, un DisplayPort et un hub USB, le tout complété par des fonctionnalités comme le Mode Lecture et la technologie FreeSync. Son pied ajustable en hauteur et son prix attractif de 369 € en font une alternative séduisante pour les utilisateurs de Mac Mini cherchant un moniteur polyvalent au format panoramique. Les écrans ultrawide sont un format particulier mais très appréciés pour le boost de productivité qu'ils procurent, c'est en tout cas à essayer absolument.

Samsung Smart Monitor M8 : proche du Studio Display

Dernier mais non des moindres, le Samsung Smart Monitor se distingue par son rapport qualité-prix plus qu'intéressant. Bien qu'il ne propose pas un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il compense avec une résolution 4K, une connectique diversifiée et un design élégant disponible en quatre coloris. Il s'impose comme une alternative abordable mais performante au Studio Display d'Apple.



Disponible dans deux tailles d'écran de 32 ou 27 pouces, il propose une résolution 4K, la connectivité USB-C avec charge jusqu'à 65 W, le support HDR 10+, une couverture de 99% de la gamme de couleurs sRGB, une luminosité de 400 nits, et un design ultra-fin avec des cadres réduits. De plus, il peut servir de smart TV avec Apple AirPlay et est équipé d'une webcam SlimFit. N'oublions pas le son audio spatial depuis cette année, ainsi que la possibilité de personnaliser les réglages depuis macOS.

Les prix démarrent à 699 € pour le 27 pouces et 749 € pour le 32 pouces, offrant ainsi une option attrayante pour les utilisateurs Apple cherchant à optimiser leur budget sans sacrifier la qualité.

