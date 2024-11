Guide d'achat : quel Mac choisir en 2024 / 2025 ?

Avec l'arrivée des puces M3 et M4, Apple a renouvelé sa gamme de Mac en 2024, offrant un large éventail d'options pour tous les besoins et budgets. Ce guide vous aidera à naviguer parmi les différents modèles de MacBook Air, MacBook Pro, iMac et Mac mini pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Choisir un Mac portable ou fixe ?

Le choix entre un Mac portable et fixe dépend principalement de vos besoins en mobilité et en puissance. Les MacBook offrent une grande polyvalence, permettant de travailler n'importe où, tandis que les Mac de bureau comme le Mac mini ou le Mac Studio proposent généralement plus de ports et un meilleur refroidissement. Cependant, avec l'arrivée des puces Apple Silicon, la différence de performance entre les modèles portables et fixes s'est considérablement réduite.

Une configuration Mac + iPad est possible

Pourquoi choisir quand on peut tout prendre ? Une configuration combinant un Mac fixe et un iPad offre une solution polyvalente et économique pour ceux qui cherchent à allier puissance et mobilité. Le Mac mini M4, avec son excellent rapport qualité-prix à partir de 699€, peut être associé à un iPad pour créer un écosystème complet. Cette combinaison permet de profiter de la puissance d'un ordinateur de bureau pour les tâches exigeantes et de la portabilité d'une tablette pour le travail en déplacement. Tout dépendra de vos activités (si vous écrivez beaucoup au clavier il est évident qu'un MacBook est plus naturel) et du système d'exploitation que vous préférez.



Profitez de l'écosystème Apple autant que vous le pouvez. Bien qu'iPadOS ne soit pas aussi riche que MacOS, les deux systèmes d'exploitation fonctionnent parfaitement ensemble. La continuité, Sidecar pour utiliser l'iPad comme écran externe iCloud... L'iPad peut agir comme une extension du Mac qui augmentera votre productivité. Et il n'y a pas que le travail dans la vie : l'iPad est une super machine de divertissement en mobilité et vous pourrez utiliser son écran tactile pour jouer à des jeux ou dessiner avec un Pencil. Voilà un choix à considérer.

Mac mini M4 : incontestablement le meilleur Mac

Le Mac mini M4, lancé fin 2024, s'impose comme le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Apple. Avec un prix de départ de 699 €, il offre des performances impressionnantes grâce à sa puce M4 dotée de 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Son design compact de 13 cm de côté le rend encore plus discret que ses prédécesseurs. Il est également configurable avec une puce M4 Pro pour encore plus de performances et de longévité. De plus, le Mac mini est incroyablement versatile puisque vous y branchez les périphériques que vous souhaitez. Ainsi, vous n'êtes pas bloqué avec un écran spécifique (et très cher) et pouvez améliorer votre setup au fil du temps.



Malgré son format réduit, le Mac mini M4 ne fait aucun compromis sur la connectique, proposant des ports USB-C Thunderbolt, Ethernet, HDMI et une prise casque. Il est idéal pour les télétravailleurs et les créatifs recherchant une machine puissante et polyvalente. Ce Mac mini peut tout faire : édition vidéo et photo, jeu-vidéo, productivité... Cependant, les options de mise à niveau (RAM, stockage) restent onéreuses, pouvant doubler le prix de base. Néanmoins, la configuration standard avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage convient à la majorité des utilisateurs d'autant plus qu'il est possible d'ajouter un SSD externe relativement peu onéreux et rapide.

Acheter le Mac mini M4 sur Amazon à partir de 699 €

iMac M4 : format séduisant pour un usage familial

L'iMac M4, avec son design élégant et son écran Retina 4,5K de 24 pouces, est le Mac tout-en-un par excellence, idéal pour un usage familial ou domestique. Bien que son prix soit relativement élevé, il offre une solution clé en main qui évite les tracas de configuration. Sa puissance, grâce à la puce M4, est excellente pour la plupart des tâches quotidiennes et créatives — bien que l'on regrette que la puce soit légèrement bridée sur le modèle le moins cher.

Cependant, l'iMac présente des limitations notables : un nombre restreint de ports, une évolutivité quasi-nulle, et des performances qui peuvent être insuffisantes pour des tâches professionnelles intensives puisqu'il n'existe pas de version M4 Pro. Malgré ces inconvénients, l'iMac reste une option attrayante pour ceux qui recherchent un ordinateur esthétique, simple d'utilisation et performant pour un usage familial, mais il n'est pas recommandé pour les utilisateurs ayant besoin d'une machine hautement personnalisable ou destinée à une productivité lourde.

Acheter l'iMac M4 sur Amazon à partir de 1499 €

MacBook Air M3 : performant, léger et prix contenu

Le MacBook Air est souvent la porte d'entrée dans l'univers Mac et pour cause : c'est le moins cher des ordinateurs portables chez Apple et il n'est pas moins capable que les autres. Le MacBook Air M3, lancé en mars 2024, s'impose comme le meilleur ordinateur portable d'entrée de gamme d'Apple. Doté de la puce M3 gravée en 3 nanomètres, il offre des performances impressionnantes, surpassant même la puce M1 Pro de 2021 dans certains benchmarks. Le nouveau modèle introduit également le Wi-Fi 6E, le support de deux écrans externes lorsqu'il est fermé, et un traitement amélioré contre les traces de doigts.

Disponible en versions 13" et 15", le MacBook Air M3 se distingue par une autonomie exceptionnelle de 18 heure annoncées et des performances accrues grâce à la puce M3. Il est équipé d'un SSD d'entrée de gamme plus rapide, avec deux puces NAND de 128 Go lui offrant des vitesses supérieures au modèle M2. Le MacBook Air M3 ainsi un excellent rapport qualité-prix malgré un stockage et une RAM limités par défaut, bien qu'il démarre désormais à 16 Go de RAM.



Bien que le modèle M2 reste disponible à un prix inférieur (et souvent en promotion), le M3 offre des améliorations significatives qui en font le choix idéal pour la plupart des utilisateurs, à moins de trouver une offre exceptionnelle sur le M2. On ne conseille pas non plus la version 15 pouces qui, a configuration similaire, est quasiment au même prix que le MacBook Pro M4 tout juste sorti. A moins, encore une fois, que vous profitiez d'une promotion exceptionnelle ou que 256 Go de stockage vous suffisent.

Acheter le MacBook Air M3 sur Amazon à partir de 1 299 €

MacBook Pro M4

Le MacBook Pro M4 se décline en trois versions de processeur : M4, M4 Pro et M4 Max, chacune offrant des niveaux de performances adaptés aux besoins des professionnels. La version de base embarque un CPU 10 cœurs et un GPU 10 cœurs, tandis que les versions Pro et Max peuvent monter jusqu'à 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. L'autonomie a également été améliorée, atteignant désormais 24 heures en lecture vidéo, soit deux heures de plus que la génération précédente.

L'une des nouveautés majeures est l'intégration du Thunderbolt 5 sur les modèles M4 Pro et M4 Max, doublant ainsi les vitesses de transfert par rapport au Thunderbolt 4. L'écran a également été amélioré avec une option de revêtement nano-texturé qui réduit considérablement les reflets, passant de 25% à seulement 9% de lumière réfléchie. La partie audio reste exceptionnelle avec ses quatre woofers et deux tweeters, offrant une qualité sonore impressionnante pour un ordinateur portable



Le MacBook Pro 14 pouces démarre à 1 899 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, tandis que la version 16 pouces commence à 2 899 euros. Le modèle le plus puissant, équipé du M4 Max avec 128 Go de RAM et 8 To de SSD, peut atteindre 8549 euros mais là, c'est une autre sphère. Ces tarifs positionnent clairement le MacBook Pro M4 comme un outil professionnel haut de gamme, destiné aux créatifs et aux développeurs exigeants qui ont besoin d'une puissance de calcul importante dans un format portable. Si vous voulez le meilleur ordinateur portable du marché, c'est le MacBook Pro M4 qu'il faut choisir.

Acheter le MacBook Pro M4 sur Amazon à partir de 1 899 €

Mac Studio et Mac Pro : attendez 2025

Malgré leurs performances impressionnantes lors de leur sortie, le Mac Studio et le Mac Pro équipés de puces M2 Ultra ne sont plus recommandés en 2024-2025. Les nouvelles puces M4, notamment la M4 Pro et la M4 Max, surpassent désormais ces modèles haut de gamme en termes de performances. Le Mac mini M4 Pro, par exemple, offre des performances comparables au Mac Studio M2 Ultra pour un prix nettement inférieur de 1 649 €.



Les benchmarks montrent que la puce M4 Max dans les nouveaux MacBook Pro atteint 85% des performances du GPU 76 cœurs de la M2 Ultra, avec pratiquement deux fois moins de cœurs. De plus, le prix élevé du Mac Studio (à partir de 4 799 €) et du Mac Pro ne se justifie plus face aux performances et au rapport qualité-prix des nouveaux modèles équipés de puces M4. Il est donc préférable d'opter pour un MacBook Pro M4 ou un Mac mini M4 Pro, qui offrent une puissance équivalente ou supérieure à un coût bien moindre.



Attendez donc 2025 avec les nouveautés M4 Ultra pour vous offrir les meilleures performances d'Apple dans des Mac.

