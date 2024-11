MacBook Air M3 15'' ou MacBook Pro M4, lequel choisir pour le même prix ?

Avec l'annonce du MacBook Pro M4 cette semaine, Apple a réorganisé toute sa gamme d'ordinateurs personnels. Dorénavant, les MacBook Air sont tous dotés d'une configuration base de 16 Go de RAM pour le même prix, si bien qu'ils deviennent encore plus intéressants qu'avant. Cependant, une anomalie subsiste : le MacBook Air M3 15 pouces. Avec son prix sensiblement plus élevé que les petits modèles, et à configuration similaire, son tarif s'approche dangereusement du MacBook Pro M4 14 pouces. Est-ce qu'Apple vient de tuer son MacBook Air grand format ?

Un écart de prix minime entre Air et Pro

Jouons à un jeu et comparons le tarif du MacBook Air M3 15" avec celui du MacBook Pro M4 fraîchement sorti le moins cher. Ce-dernier dispose d'une puce M4 débridée (contrairement à l'iMac entrée de gamme), de 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et d'un écran 14 pouces 120Hz. Il se paye le luxe de coûter 100€ moins cher que le modèle précédent, soit 1 899€.



Maintenant, comparons au MacBook Air M3 15" sorti au printemps dernier. Dans sa configuration avec 512 Go de stockage, la plus proche du MacBook Pro, Apple fixe un tarif de 1 829€ avec toutes les concessions que l'on connaît par rapport au MacBook Pro. C'est ainsi que l'on se rend compte qu'il n'y a que 70€ d'écart entre les deux machines alors qu'elles sont diamétralement différentes et qu'une génération entière les différencie. Soit le MacBook Air est une très mauvaise affaire, soit le MacBook Pro en est excellente. A vous de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide.

HDMI, 120 Hz, autonomie, autres avantages du Pro

Au-delà de la puce, le MacBook Pro M4 se démarque par quelques atouts de confort. Son écran ProMotion 120 Hz offre une fluidité d'affichage inégalée, un régal pour les yeux, dont la résolution et la luminosité sont supérieurs. Et son système de refroidissement actif lui permet de mieux tenir la cadence sur des utilisations intensives, là où le MacBook Air devra réduire ses performances pour éviter la surchauffe. De plus, les ports USB-C Thunderbolt supplémentaires, le port SD, le port HDMI et le chargeur de 70W fourni font encore plus pencher la balance en faveur du MacBook Pro.

MacBook Air MacBook Pro Processeur M2 ou M3 - 8 cœurs M4, M4 Pro ou M4 Max - jusqu'à 16 cœurs Stockage Jusqu'à 2 To Jusqu'à 8 To Mémoire 16 ou 24 Go 16 à 128 Go Graphiques Jusqu'à 10 cœurs Jusqu'à 40 cœurs Moteur neuronal 16 cœurs 16 cœurs Webcam 1080p Caméra centrale 12MP avec vidéo 1080p Conférenciers 4 haut-parleurs avec son large, 6 haut-parleurs avec 15 pouces 6 haut-parleurs haute fidélité Micros Réseau à 3 micros Réseau 3 micros de qualité studio Gestion thermique Sans ventilateur Refroidissement actif avec ventilateurs Intelligence Apple ✅ ✅ Taille réelle de l'écran 15,3 pouces 14,2 pouces Résolution 2880 x 1864 3024 x 1964 Ratio 16:10 + encoche 16:10 + encoche PPI 224 254 Nits (luminosité) 500 1000 soutenus, jusqu'à 1600 pics pour HDR ; SDR jusqu'à 1000 à l'extérieur Écran Liquid Retina ✅ ✅ + XDR Option nano-texture ❌ ✅ ProMotion (jusqu'à 120 Hz) ❌ ✅ mini-LED rétro-éclairé ❌ ✅ Vrai ton ✅ ✅ Couleur large P3 ✅ ✅ Magic Keyboard ✅ ✅ Touch ID ✅ ✅ Caméra centrale 12MP avec vue de bureau ❌ ✅ 1080p Caméra FaceTime ✅ 1080p - Ports Thunderbolt 2x Thunderbolt 3 Jusqu'à 3x Thunderbolt 5 Prise casque ✅ ✅ HDMI ❌ ✅ Lecteur de carte SDXC ❌ ✅ Chargement MagSafe ✅ ✅ Bluetooth 5.3 5.3 Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11.ax) Wi-Fi 6E (802.11.ax) Prise en charge de l'affichage externe 2 écrans externes avec jusqu'à 6K à 60 Hz pour 1 et 5K à 60 Hz pour le 2e lorsque le couvercle du MacBook Air est fermé M4 et M4 Pro : jusqu'à 2 écrans externes à 6K/60Hz sur Thunderbolt, ou 1 à 6K/60Hz sur Thunderbolt et 1 à 4K/144Hz sur HDMI



ou



1 écran externe à 8K/60Hz ou 1 à 4K/240Hz sur HDMI



M4 Max : jusqu'à 4 écrans externes : jusqu'à 3 à 6K/60Hz sur Thunderbolt et 1 à 4K/144Hz sur HDMI



ou



Jusqu'à 3 écrans externes : jusqu'à 2 à 6 K/60Hz sur Thunderbolt et 1 à 8K/60Hz ou 1 à 4K/240Hz sur HDMI Poids 1,51 kg 1,55, 1,60 ou 1,62 kg Épaisseur 1,15 cm 1,55 cm Largeur 34,04 cm 31,26 cm Profondeur 23,76 cm 22,12 cm Finitions Argent, Gris sidéral, Lumière des étoiles, Minuit Argent ou noir sidéral Batterie Web sans fil 15 heures Jusqu'à 16 heures Lecture vidéo 18 heures Jusqu'à 24 heures Adaptateur secteur inclus 35W ou 70W USB-C + MagSafe 70W ou 96W USB-C + MagSafe Capacité de la batterie 66,5Wh 70Wh Charge rapide ✅ avec 70W ✅ avec 96W



Autant de petits plus qui, pour 70€ de plus seulement, donnent un avantage certain MacBook Pro M4 pour ceux qui ont besoin de puissance et d'autonomie (+ 6 heures en faveur du Pro). Le MacBook Air M3 15" conserve indéniablement l'avantage du poids (quoique 40g d’écart seulement) et du silence, des critères qui restent des priorités pour une partie des utilisateurs. Il a aussi la possibilité d’être configuré avec seulement 256 Go de SSD, ce qui fait baisser la facture à 1 599€.

Conclusion du guide d'achat

Notre conseil, prendre un MacBook Air M3 de 13 pouces à 1 199 € (ou à 1 099 € en promo sur Amazon) pour sa polyvalence ou passer directement à un MacBook Pro M4 pour ses performances générales (à 1 899 euros sur Amazon).



Et vous, quel choix feriez-vous ? Retrouvez aussi notre guide d'achat sur l'iPad.

