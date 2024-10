Les MacBook Air M2 et M3 passent à 16Go de RAM pour le même prix

A l'occasion de la sortie du MacBook Pro M4, Apple a annoncé une mise à jour surprise pour ses MacBook Air équipés des puces M2 et M3. La mémoire vive (RAM) de base passe ainsi de 8 à 16 Go, et ce sans augmentation de prix. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs à la recherche d'un ultraportable performant.

16 Go de RAM en standard, sans surcoût

Jusqu'à présent, les MacBook Air M2 et M3 étaient proposés avec 8 Go de RAM en configuration de base. Pour passer à 16 Go, il fallait débourser 220€ supplémentaires, ce qui portait le prix à 1529€, se rapprochant dangereusement des 1999€ du MacBook Pro d'entrée de gamme.

Apple a décidé de changer la donne en doublant la RAM de base, tout en maintenant le prix de départ à 1199€. Un choix judicieux qui rend le MacBook Air encore plus attractif, en offrant davantage de mémoire vive pour fluidifier le multitâche et les applications gourmandes.

Une mise à jour bienvenue à l'ère de l'Apple Intelligence

Si le MacBook Air reste pour l'instant cantonné à la puce M3 dans sa configuration la plus haute, ce doublement de la RAM permet à Apple de gagner du temps avant de passer au M4 en 2025. L'Apple Intelligence fonctionne sur tous les Mac équipés d'une puce Apple Silicon, sans nécessiter 16 Go de RAM. Mais cette mémoire vive supplémentaire sera probablement nécessaire pour les futures évolutions des fonctionnalités d'IA générative d'Apple. De fait, il y a fort à parier que certains fonctionnalités futures d'Intelligence ne seront pas disponibles sur les appareils disposant de 8 Go de RAM, une configuration pourtant défendue pendant des années par Apple, encore l'an dernier. Quoi qu'il en soit, tous les Macs commencent à 16 Go de RAM.

Avec cette mise à jour, le MacBook Air conserve son statut d'ultraportable le plus populaire au monde, tout en gagnant en puissance et en polyvalence. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui recherchent un Mac compact et performant, sans pour autant avoir besoin de la puissance brute (et du prix) d'un MacBook Pro. Apple continue d'affiner sa gamme pour offrir le meilleur rapport qualité-prix, démocratisant ainsi l'accès à des machines toujours plus véloces.



Les MacBook Air M2 et M3 avec 8 Go de RAM n'étant plus vendus officiellement par Apple, il va falloir s'attendre à de (très) grandes baisses de prix de la part des revendeurs pour écouler leurs stocks. Restons à l'affût !

