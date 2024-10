Un MacBook Pro M4 apparaît sur un site russe spécialisé dans l'occasion

Dans la nuit de dimanche à lundi, une vidéo publiée sur YouTube a fait le buzz dans le monde entier, un YouTuber en Russie a réussi à se procurer un MacBook Pro M4 avant l'annonce officielle. Si les fuites peuvent être nombreuses avant un événement Apple, il ne s'agit en général que de photos ou d'informations sur les caractéristiques et fonctionnalités, cependant là, on parle bien d'un déballage de l'appareil et d'un test, un fait extrêmement rare.

Après le déballage et le test, voici le MacBook Pro M4 en vente

Lorsqu'un nouveau produit Apple est au stade de l'assemblage dans les usines partenaires, la firme de Cupertino fait particulièrement attention à ce que des unités ne sortent pas des circuits de fabrication. Si l'entreprise arrive plutôt bien à gérer cela avec ses partenaires, il y a visiblement eu un énorme raté pour le MacBook Pro avec la puce M4.



Alors que ce nouveau Mac est censé être au cœur d'un Apple Event qui aura lieu à la fin du mois d'octobre, un MacBook Pro M4 s'est retrouvé en vente sur le site Avito, une plateforme de petites annonces en ligne qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre divers articles.



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, on identifie dans cette annonce plusieurs informations intéressantes :

Présence de la puce M4 avec la mention d'un modèle de 2024

16 Go de RAM

512 Go de stockage

Coloris noir (possibilité d'une finition "Noir sidéral" comme c'est le cas actuellement avec les MacBook Pro M3)

Comme ce MacBook Pro M4 n'a pas le droit d'être présent sur le site (car Apple n'a pas encore donné son accord pour sa commercialisation), Avito a supprimé l'annonce quelques heures après sa publication. On ne sait pas combien de MacBook Pro M4 ont été récupérés par des personnes résidentes en Russie, est-ce le MacBook Pro M4 du YouTuber qui est à l'origine de la vidéo ou est-ce une autre unité du MacBook Pro M4 qui elle aussi a été volé chez un partenaire d'assemblage d'Apple ?



Quoi qu'il en soit, l'Apple Park doit probablement grincer des dents de voir une telle fuite, surtout que des benchmarks de la puce M4 ont été dévoilés avant l'annonce officielle d'Apple.