MacBook Pro M3 Ultra : un projet testé mais abandonné

Une fuite d’iOS 18 révèle qu’Apple a secrètement testé des MacBook Pro équipés de la puce M3 Ultra, pourtant jamais commercialisés. Ces machines surpuissantes auraient pu redéfinir les performances des ordinateurs portables, mais des contraintes techniques semblent avoir freiné leur lancement.

Apple aurait testé des MacBook Pro équipés de la puce M3 Ultra

Une récente fuite d’iOS 18 révèle qu’Apple a envisagé d’intégrer sa puce M3 Ultra dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, bien que ces modèles n’aient jamais été commercialisés. Ce 23 mai 2025, une découverte intrigante a été partagée sur la plateforme chinoise BiliBili : un utilisateur affirme avoir trouvé des références à des MacBook Pro inédits dotés de la puce M3 Ultra dans une version interne d’iOS 18, utilisée sur un prototype d’iPhone 16.

Plus précisément, des codenames “J514d” et “J516d” ont été identifiés dans le dossier /AppleInternal/Diags/Tests/. Les codenames “J514” et “J516” correspondent respectivement aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M3 Pro et M3 Max, lancés en octobre 2023. Le suffixe “d” suggère une variante dotée de la puce M3 Ultra, à l’instar du Mac Studio avec la M3 Ultra, codename “J575d” .

La puce M3 Ultra : une puissance inégalée

La M3 Ultra est actuellement la puce la plus performante d’Apple, disponible uniquement sur le Mac Studio. Elle offre jusqu’à un CPU 32 cœurs, un GPU 80 cœurs et prend en charge jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée. Cette configuration aurait permis aux MacBook Pro d’atteindre des performances exceptionnelles, mais au prix de défis thermiques et d’autonomie importants.

Pourquoi ces modèles n’ont-ils jamais vu le jour ?

Bien qu’Apple ait testé ces configurations, la marque a finalement opté pour des MacBook Pro équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max en octobre dernier. La décision de ne pas intégrer la M3 Ultra dans les MacBook Pro pourrait s’expliquer par des contraintes thermiques et une consommation énergétique trop élevées pour un ordinateur portable, contrairement au Mac Studio, conçu pour gérer de telles performances.

Cette fuite offre un aperçu rare des expérimentations internes d’Apple et de ses réflexions sur l’intégration de composants haut de gamme dans ses produits. Bien que ces MacBook Pro équipés de la M3 Ultra ne soient jamais arrivés sur le marché, ils témoignent des ambitions d’Apple en matière de performance et d’innovation.