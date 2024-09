Apple Glass : un curieux brevet laisse penser que le projet n'est pas abandonné

Grâce à l'Apple Vision Pro, nous le savons : Apple s'intéresse énormément à l'univers de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Si maintenant le Vision Pro est disponible dans le catalogue d'Apple, il manque encore une étape que n'a pas franchie la firme de Cupertino, celle des lunettes connectées AR qui nous accompagnent au quotidien. Annoncées par les rumeurs depuis plusieurs années, celles-ci n'ont toujours pas été officialisées. Si on pouvait douter sur le fait que le projet soit encore en cours, un récent dépôt de brevet nous redonne espoir !

Un brevet qui mentionne des lunettes connectées AR

Le concept des Apple Glass a de nouveau fait surface dans une récente demande de brevet, ce qui suggère que ce projet pourrait bien être toujours en cours de développement. Dans ce nouveau brevet, publié jeudi et initialement déposé le 14 février 2024, Apple décrit un mécanisme de charnière potentiel pour un accessoire porté sur la tête. Ce brevet, intitulé "mécanisme de charnière à double axe", dévoile un design innovant destiné à des lunettes intelligentes.



Les Apple Glass seraient largement plus fines et discrètes qu'un casque de réalité virtuelle ou augmentée type Vision Pro, l'objectif serait qu'elle ressemble trait pour trait à des lunettes traditionnelles, Apple voudrait même qu'il soit difficile de faire la différence entre ses lunettes connectées et des lunettes qu'on trouve chez un opticien.

Un mécanisme ingénieux

Le mécanisme de charnière (qui est le cœur du brevet) permettrait de déplacer les branches des lunettes d'une position pliée à une position standard et hyper-étendue. Cette charnière s'enclencherait automatiquement entre plusieurs positions stables, offrant ainsi une flexibilité et une adaptabilité impressionnante. Les branches des lunettes pourraient s'élargir pour s'adapter aux têtes plus grandes, ce qui réduirait ainsi les risques de dommages.



L'un des aspects intéressants de ce brevet est l'intégration de câbles à travers la charnière, reliant les composants électroniques des branches aux lunettes principales. Cela permettrait, par exemple, d'incorporer des haut-parleurs directement dans les branches, offrant ainsi une expérience sonore en audio spatial sans compromettre le design élégant et minimaliste des lunettes.



Dans ce brevet, on aperçoit qu'Apple fait des efforts pour réduire l'exposition des composants électroniques, protégeant ainsi les circuits internes tout en maintenant une apparence soignée. De plus, une force de serrage ajustable permettrait aux Apple Glass de s'adapter à diverses tailles de têtes, assurant un port confortable et sécurisé pour tous les utilisateurs.



Si un brevet ne veut jamais dire que le produit sortira forcément, il révèle toutefois les domaines d'intérêt de l'entreprise dans la recherche et le développement. On peut être sûr aujourd'hui qu'Apple travaille en ce moment sur des lunettes connectées.



Source