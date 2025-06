WWDC 2025 : les nouveautés attendues sur visionOS 26

À quelques jours du WWDC 2025, Apple s'apprête à dévoiler des mises à jour importantes pour iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS et visionOS. Alors qu'iOS 19 sera finalement remplacé par iOS 26, visionOS devrait suivre le même chemin en passant de visionOS 2 actuellement à visionOS 26. Voici un aperçu des nouveautés attendues.

Qualifié de « riche en fonctionnalités » par les récentes fuites, visionOS 26 devrait apporter des mises à jour significatives, bien que les détails restent rares, car les rumeurs se concentrent généralement sur iOS 26.

Design affiné

Apple prévoit des ajustements subtils à l'interface de visionOS 3, pardon, visionOS 26, inspirée par son influence sur les designs d’iOS et de macOS. Les changements précis ne sont pas encore clairs, mais des améliorations visuelles sont attendues, notamment pour l'unification de toutes les plateformes.

Fonctionnalité de défilement par le regard

Une nouvelle fonctionnalité de défilement par le regard tirera parti de la technologie de suivi oculaire du Vision Pro, s'appuyant sur la navigation existante par regard et geste. Cette fonction sera intégrée aux applications natives d’Apple, et une API permettra aux développeurs tiers de l’adopter.

Apple Intelligence

De nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, attendues pour iOS 26, pourraient s’étendre à visionOS. Comme sur iOS 26, une gestion de la batterie basée sur l’IA pourrait optimiser l’autonomie du Vision Pro. De plus, des capacités avancées de Siri, comme une intégration plus poussée avec les applications, un contexte personnel pour accéder aux e-mails et fichiers, et une reconnaissance de l’écran, devraient enrichir l’expérience Vision Pro.

Application de jeux

Apple prévoirait de lancer une application Jeux, regroupant les jeux de l’App Store, le contenu d’Apple Arcade et les fonctionnalités de Game Center comme les succès et les classements. Étant donné l’accent mis par Apple sur les jeux pour Vision Pro, cette application devrait être disponible sur visionOS.

Accessibilité améliorée

Annoncées en mai par Apple, les mises à jour d’accessibilité de visionOS 26 incluront :

Accessibilité visuelle : Zoom via la caméra principale et reconnaissance en direct dans VoiceOver pour décrire l’environnement, localiser des objets et lire des documents.

: Zoom via la caméra principale et reconnaissance en direct dans VoiceOver pour décrire l’environnement, localiser des objets et lire des documents. API pour la caméra : Une nouvelle API pour les applications approuvées, permettant une assistance visuelle en direct, utile pour des applications comme Be My Eyes.

: Une nouvelle API pour les applications approuvées, permettant une assistance visuelle en direct, utile pour des applications comme Be My Eyes. Interface cerveau-ordinateur : Prise en charge du contrôle par commutateur via des signaux cérébraux pour les utilisateurs ayant des handicaps moteurs sévères.

Rendez-vous au keynote du WWDC 2025

Le keynote du WWDC 2025 d’Apple est prévu pour le lundi 9 juin à 19h00, heure de Paris. L’événement sera diffusé en direct sur le site d’Apple, YouTube et l’application TV. Mais aussi et surtout sur notre app iSoft !