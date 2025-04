Les lunettes intelligentes d'Apple N50 se précisent

Apple progresse dans son projet de lunettes intelligentes, nommé N50, selon la newsletter « Power On » de Mark Gurman. Ces lunettes intégreront les avancées en intelligence artificielle d’Apple, avec l’objectif de proposer un produit abordable doté de fonctionnalités similaires à celles des lunettes Ray-Ban développées en collaboration avec Meta.

Caractéristiques principales et approche

Voici ce qu’il faut retenir de ce premier modèle d’Apple Glass :

Fonctionnalités basées sur l’IA : Les lunettes N50 analyseront l’environnement de l’utilisateur et fourniront des informations en temps réel grâce à Apple Intelligence, mais elles n’offriront pas de capacités complètes de réalité augmentée (RA).

Intégration technologique : Attendez-vous à des caméras, des microphones, des haut-parleurs et un assistant IA, à l’image des lunettes Ray-Ban de Meta, mais sans écrans pour conserver un design épuré.

Considérations sur la vie privée : Apple hésite à inclure la possibilité de prendre des photos en raison de préoccupations liées à la confidentialité, une décision encore en cours d’évaluation.

L’objectif à moyen terme

Bien que l’ambition à long terme d’Apple soit de créer des lunettes de réalité augmentée de pointe, cette technologie est encore à plusieurs années d’être prête pour le grand public. Les N50 servent de tremplin, offrant une expérience de lunettes intelligentes plus légère et accessible, en attendant la puissance du Vision Pro dans une paire de lunettes, pas avant 2030.



De plus, dans son rapport, le journaliste mentionne à nouveau qu’Apple travaille sur des AirPods équipés de caméras, intégrant la technologie Visual Intelligence dans de nouveaux matériels. Le lancement serait commun avec celui des lunettes.

Date de lancement

Les lunettes intelligentes N50 et les AirPods avec caméras devraient être lancés en 2027, selon des rapports précédents. C’est une année qui pourrait être très intéressante pour les clients, Apple devant lancer aussi son premier iPhone Fold, ainsi que l’iPhone XX pour son vingtième anniversaire.