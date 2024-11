Apple préparerait des lunettes connectées pour concurrencer Meta

Alors que le casque Apple Vision Pro peine à convaincre le grand public, la firme à la pomme explorerait déjà un nouveau terrain : celui des lunettes connectées. Selon un rapport de Bloomberg, Apple aurait lancé une étude interne baptisée "Atlas" pour sonder l'intérêt des employés pour ce type de produit.

Une étude pour guider le développement des Apple Glass

Cette initiative, menée par l'équipe Product Systems Quality au sein de la division hardware, vise à recueillir les retours des salariés d'Apple sur les lunettes connectées actuellement sur le marché, notamment celles de Meta. Des groupes de discussion supplémentaires seraient prévus dans un futur proche.

L'objectif serait de guider Apple sur les fonctionnalités à inclure dans ses propres lunettes, et d'identifier les cas d'usage pertinents pour cette technologie. La firme de Cupertino a pour habitude de mener ce genre d'études en interne lorsqu'elle envisage de se lancer dans une nouvelle catégorie de produits, afin d'éviter d'ébruiter ses projets.

Vers des lunettes plus légères que le Vision Pro ?

Si les rumeurs d'Apple Glass ne sont pas nouvelles, cette étude laisse penser qu'Apple accélère sur ce sujet. L'entreprise chercherait à proposer un produit plus abordable et portable que son encombrant casque Vision Pro, vendu 3999€.

L'idée serait de créer des lunettes fonctionnant de pair avec l'iPhone, à la manière des AirPods. Cela permettrait d'avoir plus d'autonomie, de capteurs et une meilleure technologie audio que sur un appareil totalement autonome.

Apple devra cependant faire face à une concurrence déjà bien avancée. Meta commercialise depuis l'an dernier ses lunettes connectées Ray-Ban Meta à environ 350€ selon les modèles, qui permettent de prendre des photos, passer des appels et interagir avec un assistant vocal IA. Le géant des réseaux sociaux, tout comme Snap, a également dévoilé un prototype de lunettes à réalité augmentée baptisé Orion, même si sa sortie n'est pas prévue avant plusieurs années.



La course aux lunettes du futur est lancée, et Apple compte bien rattraper son retard. Reste à savoir si la firme parviendra à révolutionner cette catégorie comme elle l'a fait avec les smartphones et les montres connectées. Il va falloir qu'Apple accélère la cadence et, peut-être, qu'elle accepte définitivement l'échec du Vision Pro.