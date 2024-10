Meta va inclure de l'IA dans ses lunettes connectées en collaboration avec Ray-Ban

Alors que nous attendons toujours impatiemment des lunettes connectées de la part d'Apple, le groupe de Mark Zuckerberg continue à avancer sur ce marché prometteur et innove en incluant de... l'intelligence artificielle ! Cette nouvelle approche va permettre d'ajouter un intérêt supplémentaire aux lunettes de Meta.

L'IA sur les lunettes connectées de Meta, ça commence dans quelques semaines aux US

Selon un récent rapport du New York Times, Meta s'apprête à inclure de l'intelligence artificielle dans ses lunettes connectées en collaboration avec le géant du secteur : Ray-Ban. Actuellement, les lunettes de Meta permettent de faire pas mal de choses, vous pouvez prendre des photos, prendre des vidéos, diffuser en live sur Facebook et Instagram, écouter de la musique, interagir avec un assistant vocal et passer des appels téléphoniques. Cependant, on peut faire encore mieux selon Mark Zuckerberg !



Depuis le mois de décembre, Meta teste l'intégration de l'intelligence artificielle, l'idée, c'est que les lunettes connectées analysent et comprennent ce que vous êtes en train de regarder pour vous apporter des informations.

Dès le mois prochain, les utilisateurs seront en capacité de dire "Hey Meta, quelle est la race de chien que je suis en train de regarder ?", "Hey Meta, quel est le monument en face de moi ?" ou encore "Hey Meta, le paquet de gâteau que je tiens dans les mains, est-il sans gluten ?". En seulement quelques secondes, l'intelligence artificielle sera capable de détecter et d'analyser ce qu'il y a en face de vous pour indiquer des informations spécifiques trouvées sur internet (probablement sur Wikipedia).



Les journalistes du New York Times qui ont testé l'IA de Meta en avant-première sont plus ou moins convaincus, par exemple les retours sont positifs pour identifier la race d'un chien dans la rue, par contre, c'est assez compliqué pour reconnaître un singe dans un zoo. Les premiers avis estiment que l'avancée est bien là, qu'elle est parfois bluffante, mais que dans beaucoup de situations, il reste des choses à perfectionner.



La bonne nouvelle, c'est que l'IA de Meta devrait bientôt être disponible en France pour les utilisateurs des lunettes connectées, car elle prend en charge l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et le français. Même si on est encore loin de ce qu'on peut imaginer avec des lunettes connectées, Meta avance à son rythme et propose des avancées avec un fort potentiel.



Si vous êtes intéressé pour passer aux lunettes connectées, vous pouvez acheter les Ray-Ban | Meta Wayfarer dès maintenant sur le site de Ray-Ban France. La paire de lunettes est disponible en 4 coloris à un tarif de 329€ avec la livraison en 24 heures gratuite. Pour ceux qui ont un budget restreint, vous pouvez bénéficier d'un paiement en 3 fois sans frais.