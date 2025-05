Project Aura : Google revient aux lunettes connectées avec Xreal

L'univers des technologies immersives connaît une nouvelle effervescence avec l'annonce de "Project Aura", fruit d'une collaboration stratégique entre Google et Xreal. Ces lunettes de réalité augmentée (AR) fonctionnant sous Android XR ont été dévoilées lors de la conférence Google I/O 2025, marquant une étape importante dans la course aux wearables immersifs. Alors qu'Apple n'a toujours pas présenté ses "Apple Glass" tant attendues, cette annonce pourrait redéfinir les attentes du marché.

Android XR s'invite dans nos lunettes

Google n'en est pas à son premier essai dans le domaine des lunettes connectées. Après l'échec commercial des Google Glass et l'abandon de projets comme Cardboard et Daydream (tous rejoignant le fameux "cimetière Google" qui commence à êetre surchargé), la firme de Mountain View tente une nouvelle approche. Cette fois, plutôt que de développer son propre matériel, Google fournit le système d'exploitation Android XR à des partenaires hardware comme Xreal. C'est finalement la stratégie que Google a toujours adoptée avec Android sur smarrphone, et elle pourrait être gagnante pour les lunettes connectées.

Google Android XR Glasses 👓 Live Demo#GoogleIO pic.twitter.com/qoGK4rs2z4 — Ben Geskin (@BenGeskin) May 20, 2025

Project Aura se présente comme des lunettes AR légères, transparentes et connectées ("tethered") utilisant un processeur Snapdragon de Qualcomm optimisé pour le calcul spatial. Selon Chi Xu, PDG de Xreal, ces lunettes seront "considérablement moins chères" que leurs concurrentes comme les Meta Orion et devraient arriver sur le marché entre fin 2025 et début 2026. L'appareil fonctionnera avec un boîtier externe ("puck") contenant le processeur principal, tandis qu'une puce secondaire sera intégrée dans les lunettes pour traiter certaines tâches à faible latence.

"Nous pouvons facilement construire du matériel plus avancé et plus abordable que l'Orion", a déclaré Chi Xu, faisant référence au prototype de lunettes AR de Meta. "Ce qui nous manque, c'est le contenu." C'est précisément là que Google entre en jeu avec son écosystème Android XR et son IA Gemini intégrée. Et c'est aussi le point névralgique qui pose problème à Apple et son Vision Pro.

La stratégie d'Apple face à l'offensive des concurrents

Apple semble avoir pris du retard dans ce segment spécifique. Alors que la firme à la pomme a lancé son Vision Pro en 2024, ces lunettes AR légères — qui pourraient s'appeler "Apple Glasses" — se font toujours attendre. Selon plusieurs sources, Apple travaillerait sur ses propres lunettes de réalité augmentée pour l'avenir, mais aussi sur un produit intermédiaire prévu pour 2027 qui rivaliserait avec les Ray-Ban connectées de Meta.

La stratégie d'Apple reste fidèle à sa philosophie habituelle : développer à la fois le matériel et le système d'exploitation (visionOS). Même si l'entreprise arrive souvent "après la bataille", elle a prouvé avec l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch sa capacité à redéfinir l'expérience utilisateur d'une catégorie de produits. C'est probablement ce qu'elle vise avec ses futurs dispositifs de réalité augmentée. Le problème de cette approche est toujours la même : c'est long, et peut-être un peu trop sur ce coup là.



Dans un marché en pleine ébullition, il reste à voir si Apple saura, une fois de plus, transformer son "retard" en avantage stratégique grâce à une expérience utilisateur supérieure, comme elle l'a fait par le passé.



Via