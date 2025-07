Amazon lance une Kindle couleur plus accessible à 269 euros

Amazon ajuste sa stratégie et propose désormais sa liseuse couleur Kindle Colorsoft dans une version plus abordable. Une décision qui pourrait bien séduire les lecteurs français friands de bandes dessinées et romans graphiques, sans pour autant (trop) vider leur portefeuille.

Une Kindle couleur un peu plus accessible

La Kindle Colorsoft débarque dans une version 16 Go à 269,99 euros, soit 30 euros de moins que l'édition Signature originale lancée l'année dernière. Cette baisse de prix s'accompagne logiquement de quelques compromis : l'espace de stockage passe de 32 à 16 Go, et Amazon fait l'impasse sur la recharge sans fil ainsi que sur l'éclairage à réglage automatique.

Malgré ces concessions, l'essentiel demeure intact. L'écran Colorsoft de 7 pouces conserve sa résolution de 300 ppi en noir et blanc et 150 ppi en couleur, suffisante pour une lecture confortable. L'autonomie impressionnante de huit semaines reste également au rendez-vous, tout comme l'éclairage chaud ajustable qui fait la différence lors des sessions de lecture nocturne.

Cette stratégie tarifaire rappelle celle d'Apple avec ses gammes d'iPad, où chaque segment trouve son public selon ses besoins et son budget. Amazon semble avoir compris qu'un prix d'entrée plus doux pourrait convaincre davantage d'utilisateurs de franchir le pas vers la couleur. On trouve néanmoins que 30 euros de moins n'est pas une baisse de prix suffisante pour justifier les fonctionnalités manquantes. Il faudra sans doute attendre de nouvelles soldes ou les Prime Days pour obtenir de meilleurs prix.

Une version spécialement pensée pour les enfants

Parallèlement, Amazon lance sa première Kindle couleur dédiée aux jeunes lecteurs uniquement aux Etats-Unis. La Kindle Colorsoft Kids, proposée à 269,99 dollars, s'accompagne d'une coque illustrée, d'une garantie de deux ans et d'un abonnement d'un an à Amazon Kids+.

Cette version intègre des fonctionnalités pédagogiques intéressantes comme le Vocabulary Builder pour enrichir le vocabulaire ou Word Wise qui aide à comprendre les mots complexes. La police OpenDyslexic est également de la partie, une attention appréciable pour les enfants dyslexiques. Sans oublier la connectivité Bluetooth pour basculer vers les livres audio quand les yeux fatiguent.

Amazon mise gros sur ce segment, ses données montrant que les enfants passent 50% de temps en plus à lire quand ils ont accès à des contenus colorés comme les comics et romans graphiques. Une statistique qui pourrait bien faire réfléchir les parents soucieux d'encourager la lecture chez leurs bambins.

Les deux modèles utilisent la même technologie d'affichage Kaleido 3 que l'édition Signature, avec les améliorations logicielles qui ont corrigé les problèmes de bandes jaunâtres rencontrés lors du lancement initial.

