Amazon commercialise son premier Kindle avec un écran couleur

C’est une nouveauté à laquelle on ne s’attendait pas vraiment, Amazon vient d’annoncer son premier Kindle avec un écran couleur. L’entreprise avait toujours considéré jusqu’à aujourd’hui qu’un produit qui sert essentiellement à lire des livres n’avaient pas besoin de couleurs, mais la vision des équipe semble avoir changé !

Il existe maintenant un Amazon Kindle avec un écran couleur

Amazon a dévoilé cette nuit le Kindle Colorsoft, une nouvelle lisseuse qui marque une première dans l’histoire : l’arrivé d’un écran couleur. Depuis sa création, le Kindle a toujours été doté d’un écran noir et blanc, adapté aux amateurs de lecture. Ce choix technologique permettait de réduire les coûts de fabrication tout en offrant une expérience de lecture simple, efficace et authentique. Cependant, avec le Kindle Colorsoft, Amazon franchit un cap en intégrant la couleur à son célèbre appareil de lecture.



Le Kindle Colorsoft est équipé d’un écran de 7 pouces avec un contraste élevé et des couleurs reproduisant fidèlement l’aspect du papier. Cela offre une nouvelle expérience visuelle, particulièrement utile pour la lecture de bandes dessinées, de magazines ou d’ouvrages illustrés. Malgré cette avancée, Amazon n’a pas pour ambition de transformer sa liseuse en une tablette. Le Kindle Colorsoft reste fidèle à sa vocation première : offrir une manière simplifiée et confortable de lire.

Technologie E Ink et performances

Pour offrir des couleurs sans perte de qualité ni augmentation de la latence, Amazon a misé sur la technologie E Ink, combinée à des pixels LED et un nouveau fond d’oxyde. Cette technologie permet de préserver la clarté et la résolution d’image, garantissant une lecture agréable aussi bien en noir et blanc (300 ppi) qu’en couleur (150 ppi).

Une autonomie qui ne déçoit pas

Si le Kindle Colorsoft demande un temps de charge assez long (2,5 heures pour une charge complète via son port USB-C de 9 W) son autonomie compense largement ce détail. En mode hors connexion, l’appareil peut tenir jusqu’à 8 semaines, de quoi partir en vacances l’esprit tranquille. Et pour ceux qui aiment lire près de l’eau, pas de souci : le Kindle Colorsoft est certifié IPX8, ce qui le rend résistant aux éclaboussures d’eau, cependant il faudra éviter de l’immerger sous l’eau.

Disponibilité et prix

Le Kindle Colorsoft sera livré en France à partir du 30 octobre 2024. Pour les abonnés Amazon Prime, la livraison en un jour ouvré est incluse. En termes de prix, le Kindle Colorsoft sera proposé à 299,99 €. Un tarif qui reflète les nouvelles fonctionnalités tout en restant compétitif par rapport aux alternatives sur le marché.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.