Universal ne veut pas que ses films servent à entraîner l’IA

Universal Pictures ajoute désormais un avertissement à la fin de ses films pour interdire leur utilisation par les intelligences artificielles. Le studio prévient qu’il engagera des poursuites en cas de violation.

Universal Pictures prend des mesures claires contre l’utilisation non autorisée de ses œuvres dans le développement de l’intelligence artificielle. Depuis juin 2025, le studio ajoute à la fin de chacun de ses nouveaux films un avertissement explicite indiquant que ces contenus ne peuvent pas être utilisés pour entraîner une intelligence artificielle. En cas de non-respect, Universal menace de poursuites civiles et pénales.

Parmi les films concernés, on retrouve Dragons , Jurassic World : Renaissance et Les Bad Guys 2, tous sortis récemment. Ces productions contiennent désormais un message juridique clair en toute fin de générique, rappelant que la reproduction, la distribution ou l’utilisation à des fins d’IA sans autorisation est formellement interdite.

Cette initiative vise directement les entreprises technologiques comme OpenAI, Google et autre Anthropic, notamment celles développant des modèles d’IA générative capables de produire des images, des vidéos ou des dialogues inspirés de contenus existants. Universal entend protéger ses droits d’auteur et préserver la valeur créative de ses films face à une industrie technologique en pleine expansion.

La décision d’Universal s’inscrit dans un contexte plus large, où les studios d’Hollywood surveillent de près les usages de leurs catalogues par les outils d’intelligence artificielle. Avec cette nouvelle mention légale, Universal envoie un message fort : l’IA ne pourra pas s’entraîner impunément sur ses contenus.



D’autres entreprises devraient suivre cette démarche dans les mois et années à venir. L’intelligence artificielle est désormais bien installée et continue de prendre une place croissante dans notre quotidien. Les sociétés qui développent des modèles d’IA vont en tout cas devoir trouver d’autres sources d’entraînement que les œuvres d’Universal.



