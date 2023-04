Universal veut supprimer les musiques générées par l'IA sur Apple Music et Spotify

Comme dans l'industrie du livre, un nombre croissant de chansons générées par l'IA se glissent sur Apple Music et Spotify, et la maison de disques Universal Music Group entend tirer la sonnette d'alarme. Selon elle, il s'agit d'une violation du droit d'auteur, notamment parce que certaines sont des reprises de chansons existantes.



UMG a émis un grand nombre de demandes de retrait et a demandé à Apple et à Spotify d'empêcher les systèmes d'IA de récupérer les mélodies et les paroles de leurs services...

Comment ça marche la musique par l'IA

Les chansons générées par l'IA sont créées de la même manière que ce font ChatGPT et Bard avec du texte. Les systèmes de chat apprennent en analysant d'énormes volumes de texte, et les robots musicaux font de même avec les mélodies et les paroles de la musique existante.



Tous deux ont fait l'objet de préoccupations en matière de droits d'auteur. Les chatbots peuvent utiliser des phrases entières ou plus provenant d'auteurs. De même, les robots musicaux peuvent reproduire à la fois la musique et les paroles d'artistes existants.



Universal détient des licences sur environ un tiers du marché mondial de la musique, représentant des artistes majeurs comme The Rolling Stones, Snoop Dog, Michael Jackson, Kendrick Lamar, The Weeknd, Taylor Swift, Elton John, etc.

Apple et Spotify sommés de réagir

Le Financial Times rapporte qu'UMG a envoyé un courriel à un certain nombre de services de musique en continu, dont Apple Music et Spotify, pour leur demander de bloquer l'extraction des paroles et des mélodies.

Nous avons appris que certains systèmes d'intelligence artificielle ont pu être entraînés sur des contenus protégés par le droit d'auteur sans obtenir les autorisations nécessaires des détenteurs de droits qui possèdent ou produisent ces contenus, ou sans verser de compensation à ces derniers [...].



Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures pour protéger nos droits et ceux de nos artistes.

Une source du FT a donné l'exemple d'une demande à un robot musical qui pourrait être du type : "Composez une chanson qui a le même style que la précédente : "Composez une chanson dont les paroles ressemblent à celles de Taylor Swift, mais dont la voix est dans le style de Bruno Mars, mais je veux que le thème soit plus Harry Styles". Le résultat peut être original, mais - comme l'échantillonnage - il emprunte aux oeuvres existantes.



L'une des entreprises qui a créé un robot musical est Google, avec son modèle connu sous le nom de MusicLM. Nous vous en parlions fin janvier.

Nous présentons MusicLM, un modèle qui génère de la musique de haute fidélité à partir de descriptions textuelles telles que "une mélodie de violon apaisante soutenue par un riff de guitare distordu". MusicLM considère le processus de génération de musique conditionnelle comme une tâche de modélisation hiérarchique de séquence à séquence, et il génère de la musique à 24 kHz qui reste cohérente pendant plusieurs minutes.



Nos expériences montrent que MusicLM est plus performant que les systèmes précédents, à la fois en termes de qualité audio et de respect de la description textuelle. En outre, nous démontrons que MusicLM peut être conditionné à la fois par le texte et par une mélodie, puisqu'il peut transformer des mélodies sifflées et fredonnées en fonction du style décrit dans une légende de texte.

Contrairement à ses concurrents, Google a découvert que le modèle incorporait directement de la musique existante dans ses créations dans environ 1 % des cas. L'entreprise a alors affirmé qu'elle ne rendra pas le modèle public tant qu'elle n'aura pas résolu ce problème majeur. Des services comme audioshake.ai ou cassetteai.com ont du souci à se faire...