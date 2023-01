MusicLM : une IA de Google capable de créer une musique à partir d'un simple texte

Oubliez ChatGPT deux minutes, voici MusicLM. Cette IA, propriété de Google, a la particularité de générer des musiques uniquement en se basant sur un texte écrit. Une prouesse technique loin d'être parfaite, mais qui a tout de même son petit effet "waouh".

Quand l'IA se la joue auteur/compositeur

MusicLM est un nouveau système d'intelligence artificielle développé et créé par Google. Sa particularité, savoir générer une musique entière avec un son haute fidélité à partir d'une simple texte écrit.



Après un entraînement de plus de 280 000 heures et une récupération importante de données, l'intelligence artificielle en question est prête à l'emploi et fonctionnelle. Malheureusement, Google n'a pas l'intention de la démocratiser, le risque étant trop important pour le moment.



Quelques exemples assez complexes qui semblent être parfaitement compris par l'IA :

chanson de jazz enchanteresse avec un solo de saxophone mémorable et un chanteur solo

La bande-son principale d'un jeu d'arcade

chanson de méditation jouée à côté d'une rivière

Mieux encore, le système est capable de fabriquer des sons à l'aide de mélodies déjà bien réelles. L'air musical peut être chanté, joué via un instrument et même sifflé, cela ne pose pas de problèmes à MusicLM. Il est également possible de lui donner plusieurs instructions dans un ordre bien précis afin qu'il crée une "histoire auditive" qui peut durer quelques minutes.



Enfin, même si ce n'est pas encore parfait, MusicLM est capable de composer un extrait musical en se basant sur une suite d'images. Précisons tout de même que le résultat final est encore loin d'être parfait, bien qu'il soit prometteur. Les artistes ont encore de beaux jours devant eux...



Via