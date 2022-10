Meta présente Make-A-Video pour créer une vidéo à partir d’un simple texte

Meta, le groupe à la tête de Facebook, vient de dévoiler Make-A-Video. Avec cette intelligence artificielle, il est possible de créer automatiquement une image ou une courte vidéo (GIF) à partir d'un texte écrit. Découvrons ensemble comment cela fonctionne.

Bluffant et fascinant

Si l'on compare ce qu'il est possible de faire sur internet (ou via les applications) en 2022, par rapport à il y a cinq ou dix années en arrière, il est vrai que le fossé est assez énorme. Plus le temps passe et plus les solutions sont multiples.



Dans notre monde moderne, difficile de ne pas trouver ce que l'on recherche sur le web. Avec le développement du métavers, ce sont des millions de nouvelles possibilités qui pourraient devenir quotidiennes dans notre vie future.



L'autre immense donnée qui est présente partout dans notre vie depuis de nombreuses années, c'est l'intelligence artificielle IA. Sa présence est tellement omniprésente qu'il est difficile de donner un seul exemple. Néanmoins, citons le futur robot d'Elon Musk qui, grâce à l'IA, sera capable d'imiter les mouvements de l'être humain.

Make-A-Video : le nouveau jouet de Meta

Du côté de Meta (ex-Facebook), un nouveau projet est en préparation dans le département Meta IA. Baptisé Make-A-Video, ce système uniquement basé sur l'intelligence artificielle sera capable de créer un court extrait vidéo à partir d'une simple phrase écrite.



Concrètement, en vous rendant sur le site en question, vous écrivez dans la barre de recherche ce que vous voulez voir apparaître et le système se charge en quelques secondes de le retranscrire dans une courte vidéo, ou simplement sous forme de GIF.

Exemple donné par Meta : "Un chien portant une tenue de superhéros avec une cape rouge volant dans le ciel".

Voici en image ce que Make-A-Video a réussi à créer. On vous l'accorde, c'est assez bluffant et pour certains, carrément inquiétant. Les possibilités sont infinies et pour réaliser ce tour de magie, Meta possède une immense base de données dans laquelle le système vient piocher les mots qui sont bien évidemment associés à une image.



Par la suite, il se charge de compiler les informations et d'offrir un aperçu le plus réaliste possible. À en croire l'entreprise, on peut très bien créer des contextes réalistes comme imaginaires.

Bien sûr, la base de données est conçue pour que les utilisateurs ne puissent pas inventer des images du style bizarre ou interdites aux mineurs… À voir dans le temps si certains ne vont pas trouver le moyen de contourner les règles. Le géant américain devra être vigilant à ce sujet et annonce qu'un système de filtrage est déjà prévu.

À noter que Meta n'est pas le seul à progresser dans ce domaine, d'autres entreprises sont sur le coup. À première vue, ce système IA permettra de créer des GIF à l'infini, ce qui pourrait être très amusant pour nous, les utilisateurs du monde entier. Lorsque la technologie sera assez mature et accessible au grand public, nul doute qu'on en trouvera un peu partout sur les réseaux sociaux.



Par ailleurs, si le système en question réussi "seulement" à reconstituer des images de "qualité médiocre" à l'heure actuelle, il n'est pas interdit d'imaginer ce qu'il sera capable de réaliser lorsqu'il aura plusieurs années d'expérience. On a hâte de découvrir cela.

Une date de sortie ?

Meta n'a pour le moment fait aucune communication sur une potentielle date de sortie. Dans un premier temps, Make-A-Video pourrait être opérationnel sous forme de bêta, pour quelques volontaires. Par la suite, l'idée serait de le rendre accessible à tous et même de l'intégrer dans les applications du groupe come Facebook, Instagram et WhatsApp.