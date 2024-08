Disney s'associe à Epic Games pour créer des jeux vidéo

Un partenariat inattendu a été annoncé entre Disney et Epic Games cette semaine, une collaboration qui permettra de créer de nouveaux jeux mettant en scène des personnages et des histoires issus des univers Disney, notamment Walt Disney, Star Wars, Pixar et Marvel.



Mais au-delà de la bonne nouvelle pour les joueurs, cette initiative pourrait permettre au développeur de Fortnite de revenir sur l'App Store, malgré les relations tendues entre Apple et Epic.

Disney prend des parts chez Epic Games

Dans le cadre de cet accord, il est important de commencer par expliquer que Disney prend une participation dans le studio Epic Games.

The Walt Disney Company et Epic Games vont collaborer à la création d'un tout nouvel univers de jeux et de divertissements qui permettra d'étendre la portée des histoires et des expériences Disney bien-aimées. Disney investira également 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games dans le cadre de ce projet pluriannuel.

Les deux sociétés avaient déjà tâté le terrain avec plusieurs collaborations autour de Fortnite, notamment l'évènement Marvel Nexus War with Galactus, qui a attiré plus de 15,3 millions de joueurs simultanés. Mais cette fois, le PDG de Disney, Bob Iger, affirme qu'il s'agit de la plus grande avancée jamais réalisée par l'entreprise dans le domaine des jeux vidéo.

Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games réunira les marques et les franchises bien-aimées de Disney avec l'immensément populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel.

Cela marque la plus grande entrée de Disney dans le monde des jeux et offre des opportunités significatives de croissance et d'expansion. Nous avons hâte que les fans découvrent les histoires et les mondes Disney qu'ils aiment de manière révolutionnaire.

Disney n'est pas un nouveau venu dans l'industrie des jeux vidéo, la société utilisant d'ailleurs déjà largement l'Unreal Engine d'Epic Games. Celui-ci a été utilisé pour développer des jeux vidéo tels que Kingdom Hearts 3 et Star Wars Jedi : Survivor, mais aussi pour aider à l'animation de films et pour créer plus de 15 attractions dans les parcs Disney. L'association entre les deux sociétés est donc presque logique.

Epic Games pourrait revenir sur l'App Store

Cette histoire pourrait bénéficier à Epic Games dans le cadre de sa relation avec Apple.



Disney entretient des relations étroites et une histoire commune avec Apple, tandis qu'Epic a été expulsé de l'App Store, son jeu Fortnite ayant été banni à l'été 2020, s'est engagé dans une bataille juridique très médiatisée aux États-Unis. Malgré sa défaite en justice, la compagnie a continué en critiquant l'application par Apple de la loi DMA en Europe.



Mais pour publier des jeux "brandés" Disney + Epic, il faut qu'Apple accepte le retour du développeur... ou qu'Epic lance un App Store alternatif.