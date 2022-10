Microsoft va créer un Xbox App Store de jeux mobiles pour rivaliser avec Apple et Google

Microsoft a l'intention de créer une boutique de jeux mobiles basée sur sa marque Xbox, qui rivaliserait avec les App Store d'Apple et Play Store de Google qui dominent actuellement le marché avec quasiment 100% à eux deux.



D'abord rapportée par The Verge, l'information provient directement de Microsoft, qui a dû défendre son acquisition d'Activision-Blizzard auprès des régulateurs du secteur dans le monde entier, dans l'espoir que l'opération soit entérinée et autorisée.

Un Xbox App Store ?

L'un des plus grands détracteurs de l'accord entre Microsoft et Activision-Blizzard n'est autre que Sony, qui a tenté d'empêcher la concrétisation du rachat, notamment au Royaume-Uni auprès de l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA).



Alors que les craintes de l'entreprise nippone se concentrent sur l'avenir de la franchise Call of Duty et sur toute exclusivité potentielle avec la Xbox et le service d'abonnement Game Pass, il semble que - de l'avis de Microsoft en tout cas - l'un des principaux moteurs de l'acquisition ne soit pas le jeu de tir à la première personne, mais le catalogue et l'expérience mobile d'Activision Blizzard.

Dans un rapport de Microsoft rempli par l'AMC, la société affirme que l'opération l'aidera à "créer une boutique de jeux de nouvelle génération" qui rivaliserait avec le Google Play Store et l'App Store.

L'opération améliorera la capacité de Microsoft à créer une boutique de jeux de nouvelle génération fonctionnant sur toute une série d'appareils, y compris les mobiles, grâce à l'ajout du contenu d'Activision Blizzard. En s'appuyant sur les communautés de joueurs existantes d'Activision Blizzard, Xbox cherchera à étendre le Xbox Store au mobile, en attirant les joueurs sur une nouvelle plate-forme Xbox Mobile. Le fait de détourner les consommateurs du Google Play Store et de l'App Store sur les appareils mobiles nécessitera toutefois un changement majeur du comportement des consommateurs.

Microsoft affirme que la moitié des revenus d'Activision Blizzard au premier semestre 2022 provenaient des jeux mobiles. Avec des titres comme Call of Duty Mobile, Diablo Immortal et Candy Crush Saga dans son écurie, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.



Microsoft a fait des progrès sur le marché des jeux mobiles depuis un certain temps maintenant et s'est récemment associé à Logitech et Razer pour offrir le Xbox Game Pass aux consoles de jeu récemment annoncées par les deux fabricants, la Logitech G Cloud et la Razer Edge, qui mettent toutes deux l'accent sur le cloud gaming. De plus, le service de jeux en streaming xCloud est accessible depuis iOS, macOS, Android et PC.



Microsoft ne compte pas en rester là, le géant de Redmond veut clairement une plus grande part du gâteau des jeux mobiles, qui, l'année dernière, aurait généré 93,2 milliards de dollars de revenus.



Reste désormais à voir comment Microsoft a prévu de s'y prendre. Apple a depuis toujours bloqué son écosystème (mais est plus en plus critiqué par l'Union Européenne par exemple) et Google n'hésite pas à soudoyer les développeurs pour qu'ils restent sur le Play Store.