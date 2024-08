PlayStation développe son App Store de jeux mobiles !

Une nouvelle offre d'emploi pour un architecte de plateforme mobile révèle non seulement les plans ambitieux de Sony, mais aussi tout le chemin à parcourir pour y parvenir.



La branche jeux du géant nippon, PlayStation, est en train d'explorer les options de jeux gratuits pour les appareils mobiles, y compris avec un App Store dédié.

Sony veut rattraper Microsoft

En début de mois, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a déclaré qu'elle souhaitait que Xbox ait une « véritable expérience mobile multiplateforme et centrée sur le jeu ». Autrement dit, un App Store Xbox qui devrait être opérationnel d'ici le mois de juillet. Sony ne souhaite se faire distancer, alors qu'Apple a enfin ouvert les vannes du sideloading avec des magasins alternatifs, du moins en Europe.



À l'heure actuelle, PlayStation n'a pas de présence mobile majeure. Si l'application PS App est régulièrement améliorée, elle sert essentiellement de complément à la PlayStation 4 et à la PlayStation 5.

L'information du jour vient d'une offre d'emploi publiée par le géant du jeu vidéo (et repérée par Tweaktown) qui fait état de son besoin d'un architecte de plateforme mobile.



Si les fans ne seront pas surpris, il s'agit d'une confirmation très attendue d'une véritable offensive sur les iPhone, iPad et Android. Une plateforme mobile, liée aux consoles et aux services cloud, apportant le cross play, la progression croisée, les achats d'objets numériques et plus encore, le tout dans une expérience transparente, ne se serait pas de refus.



En revanche, vu le poste recherché, il semble que Sony n'ait encore rien démarré. Sony cherche quelqu'un pour lui créer une plateforme de jeux mobiles à partir de zéro.

PlayStation Studios Mobile recherche un ingénieur logiciel expérimenté pour concevoir la plateforme PlayStation de développement, de publication et d'exploitation de jeux mobiles free-to-play.



La personne qui occupera ce poste sera le fer de lance de la conception et de la mise en œuvre de cette plateforme ; elle travaillera en partenariat avec les équipes internes pour connecter les jeux mobiles aux services PlayStation et s'assurera que tous les jeux mobiles répondent aux normes de qualité de PlayStation.

Ce que l'on comprend, entre les lignes, c'est que Sony a des jeux mobiles sous le coude, ce qui corrobore ses dires de 2022. Mais il manque une solution pour publier les titres, sans passer par la case Apple, et sa commission de 30 %.



Voici, dans le détail, les éléments clés de la fiche de poste :



Responsabilités

Concevoir l'architecture du système et les services dorsaux pour la plateforme de jeux mobiles.

Mesurer et améliorer la sécurité, la disponibilité, le débit et la rentabilité de la plateforme.

Fournir un leadership technique et des conseils à l'équipe d'ingénierie de la plateforme.

Mettre en place des pipelines et des processus pour faciliter la livraison de logiciels de haute qualité

Collaborer avec les autres équipes pour intégrer la plateforme aux services internes.

Influencer et contribuer à la feuille de route de l'ingénierie de la plateforme

Communiquer clairement le comportement du système de bout en bout aux utilisateurs de la plateforme et aux parties prenantes.

Suivre activement les innovations techniques, les changements et les tendances affectant le développement de jeux mobiles.



Compétences et expérience souhaitées

8+ ans d'expérience professionnelle dans l'industrie des jeux mobiles

Expérience en tant que leader technique dans une entreprise

Habile communicateur avec des publics techniques et non techniques

Expertise en architecture logicielle, conception de services et systèmes distribués

Expertise dans l'exploitation de services backend à grande échelle

Expérience de la conception d'API ou de SDK connexes

Expérience de l'infrastructure en tant que code, des conteneurs et de Kubernetes/EKS

Connaissance pratique d'Unity ou d'Unreal Engine

Connaissance pratique des technologies émergentes affectant le développement de jeux mobiles

B.S. en informatique ou équivalent

En bref, une bonne nouvelle pour les joueurs européens, et certainement pour les autres dans un avenir plus ou moins proche.