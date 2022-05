Sony veut accélérer les sorties de jeux vidéo sur mobiles d'ici 2025

L'année dernière, Sony confiait son envie d'amener de "merveilleuses franchises PlayStation" au sein du marché du mobile. Si quelques titres ont déjà vu le jour, cet objectif est encore loin d'être rempli. Aujourd'hui, lors de sa réunion de stratégie d'entreprise, la firme nippone a une nouvelle fois évoqué son plan futur autour des smartphones.

Il se pourrait bien que le géant devienne un peu plus agressif dans le développement sur mobiles, avec la possibilité que 20% de ses développements soient pour les mobiles d'ici 2025.

La stratégie mobile pourrait devenir plus agressive du côté de Sony

Jim Ryan, CEO de Sony Interactive, le sait, et le reconnaît en parlant des services de jeux et de réseaux : ​

Nous n'avons pas été présents d'une manière significative dans ces domaines.

Mais, visiblement, Sony veut apprendre de ses erreurs et rendre plus agressive sa stratégie autour des jeux mobiles, en annonçant que 20% de ses développements concerneraient le marché d'ici 2025. Alors certes, on a pu voir Journey et The Unfinished Swan grâce à l'aide d'Annapurna Interactive, mais au vu de toutes les licences de la firme, ce ne sont pas les opportunités qui manquent.



Reste désormais à savoir quels opus seront concernés, et quels formats seront choisis par Sony, mais on ose espérer des jeux qualitatifs avec, pourquoi pas, une présence cross-plateforme !



