Sorties jeux : Harry Potter: La Magie Émerge, Teeny Tiny Town et Browndust2

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Harry Potter: La Magie Émerge, Teeny Tiny Town et Browndust2.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Harry Potter: La Magie Émerge (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v3.0.21788, 2,8 Go, iOS 12.2, Warner Bros.) Défiez d'autres sorciers dans les duels multijoueur à base de cartes du dernier jeu Harry Potter. Comme vu dans notre test, Harry Potter : La Magie Émerge est un jeu de rôle (RPG) et de cartes à collectionner avec une réalisation magnifique, un gameplay très varié et une multitude de choses à faire. Si vous cherchiez un bon jeu pour l'été, vous l'avez trouvé ! Télécharger le jeu gratuit Harry Potter: La Magie Émerge





Gravity Golfing (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 8 Mo, iOS 13.0, Jurien Meerlo) Gravity golfing est un jeu de golf décontracté et ultra stylisé.

Frappez un mur pour changer la gravité et envoyez votre balle dans le trou.



Un gameplay unique et amusant avec des niveaux infinis. Télécharger le jeu gratuit Gravity Golfing





Takt op. Symphony (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.3.431, 3,4 Go, iOS 12.0, Program Twenty Three) Takt op. Symphony est un jeu mobile RPG symphonique qui permet au monde de retrouver l'harmonie. Beau et très bien mené, il pourrait intéresser bien des joueurs. La musique est une lampe qui illumine les cœurs au milieu du désespoir.

Cependant, un certain jour vers 2020 dans le calendrier occidental, la "Météorite Dissonante" est soudainement tombée du ciel et a apporté avec elle des monstres appelés "D2". Ce monstre déteste toutes les sortes de "musique" et détruit les humains et le monde qui jouent de la musique.

Depuis lors, le monde a perdu la musique. Télécharger le jeu gratuit Takt op. Symphony





Gladiator Manager (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.05, 38 Mo, iOS 16.2, Rene Slump) Participez à des tournois avec votre équipe de gladiateurs, tout en essayant d'affaiblir vos ennemis par l'empoisonnement ou l'assassinat.

Vous pouvez acheter des gladiateurs à vos concurrents, ou les vendre si vous n'êtes plus intéressé. Entraînez-les avec de nouvelles compétences et améliorez leurs statistiques pour dominer le Colisée et faire de votre maison la plus grande de Rome ! Télécharger le jeu gratuit Gladiator Manager





Hungry Corgi (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.9, 43 Mo, iOS 12.0, Artem Lanin) Le jeu est basé sur un vrai corgi qui adore manger ! Un jeu musical relaxant et amusant !

Hungry Corgi est un jeu musical dans lequel vous nourrissez le chien en musique et essayez d'attraper le rythme des chansons les plus mignonnes créées spécialement pour ce jeu. Un moyen parfait de se détendre et de s'amuser en jouant au jeu de rythme le plus mignon mais aussi le plus stimulant. Rejoignez l'aventure Corgi pour rencontrer de nouveaux amis en ouvrant des personnages, en écoutant des chansons amusantes et en débloquant des thèmes incroyables qui changent tout ! Télécharger le jeu gratuit Hungry Corgi





Teeny Tiny Town (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 109 Mo, iOS 11.0, Short Circuit Studio) Bienvenue dans TEENY TINY TOWN, un lieu où vous pouvez laisser libre cours à l'architecte qui sommeille en vous et créer votre propre ville animée ! Fusionnez, construisez et observez votre ville prendre vie sous vos yeux émerveillés. Dans ce jeu de puzzle original, votre objectif est de combiner trois éléments ou plus sur le plateau afin de construire de nouvelles structures. Commencez avec de simples arbres et transformez-les en de magnifiques maisons, puis fusionnez ces maisons pour créer des résidences encore plus impressionnantes ! Laissez votre créativité s'exprimer et observez votre ville croître de manière exponentielle.



À mesure que votre ville prospère, collectez de l'or généré par vos maisons afin de débloquer de nouveaux éléments et les acquérir, élargissant ainsi vos possibilités de développement. Télécharger le jeu gratuit Teeny Tiny Town





Forgotten (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 41 Mo, iOS 13.0, Nicholas Lindboe) Bienvenue dans une aventure épique dans un jeu de rôle inspiré de Donjons et Dragons sur votre appareil mobile ! Dans ce jeu immersif, vous incarnez un demi-elfe qui navigue dans un monde RPG classique rempli de dangers, de mystères et d'excitation.



L'une des caractéristiques les plus remarquables du jeu est le pouvoir de vos choix. Chaque décision que vous prenez a un impact réel sur l'histoire, dont elle détermine la direction et les résultats. Vos choix sont importants et les conséquences de vos actions se répercutent dans le jeu, créant une narration dynamique et en constante évolution. Télécharger le jeu gratuit Forgotten





Browndust2 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.31.7, 312 Mo, iOS 14.4, NEOWIZ) Un nouveau RPG d'aventure avec des graphismes de niveau console, un de plus. Appréciez les charmes variés des personnages 2D vivants dessinés par des illustrateurs de premier plan,

ainsi que des champs magnifiquement conçus qui ajoutent de l'excitation à vos aventures. Si vous aimiez FF9 et les RPG du genre, alors vous pouvez foncer dessus. Télécharger le jeu gratuit Browndust2





Nouveaux jeux payants iOS :

Tiny Pirate Ship (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 80 Mo, iOS 11.0, Dan-Alexandru Melinte) Ohé, marin intrépide ! Préparez-vous à embarquer pour un voyage de vengeance plus palpitant que jamais ! Bienvenue dans Tiny Pirate Ship, le jeu ultime où vous prenez le commandement d'un navire pirate, participez à des batailles épiques entre navires et vous lancez dans une quête périlleuse pour collecter du butin, tout cela dans le but de vous venger du puissant Kraken. Télécharger Tiny Pirate Ship à 3,99 €





Pleasure Goal 5 on 5 mini soccer (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1.0, 163 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Pleasure Goal 5 on 5 mini sorcier est un jeu de football publié par SNK en 1996.

Affrontez diverses équipes du monde entier, passez les éliminatoires, atteignez les finales et décrochez l'or dans la SAURUS CUP !

Une expérience rapide unique au Futsal ! Utilisez le bouton "trick play" pour réaliser des actions époustouflantes et vaincre vos adversaires ! Télécharger Pleasure Goal 5 on 5 mini soccer à 3,99 €