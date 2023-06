Harry Potter: La Magie Émerge est disponible en France (+ avis)

Nous vous en parlions il y a un peu plus d'un an, voici que le nouveau jeu Harry Potter: La Magie Émerge est disponible sur iOS et Android pour tous. Après un test dans certains pays, les développeurs de Warner Bros et NetEase ont décidé de lancer leur nouveau titre phare en ce mercredi 28 juin. Au programme, plutôt qu'un énième jeu d'aventure avec le célèbre sorcier, vous avez droit à un jeu de cartes très poussé qui met la magie au premier plan. C'est beau, accessible et prenant !

La magie prend instantanément !

Maîtrisez la magie avec des cartes et des sorts dans le monde des sorciers ! Défiez d'autres sorciers dans les duels multijoueur géniaux du dernier jeu Harry Potter !



Harry Potter : La Magie Émerge est un jeu de rôle (RPG) et de cartes à collectionner : incarnez un élève de Poudlard et explorez le monde des sorciers. Jouez avec des amis et maîtrisez la magie ! Affronter un dragon ? Défier des amis en duel PvP ? Le choix vous appartient !

Les jeux mobiles Harry Potter n'ont jamais vraiment convaincu les joueurs. La tentative de Niantic de créer un jeu AR sur la licence Harry Potter a été abandonnée après moins de trois ans, et si Harry Potter : Puzzles & Spells de Zynga existe toujours, il n'a pas connu le succès. Harry Potter : Magic Awakened, développé par NetEase, va à l'encontre de cette tendance en proposant un jeu de société soigné et profond qui respire l'univers d'Harry Potter.

Contrairement aux jeux de cartes récents tels que Marvel Snap, pourtant excellent, Harry Potter: La Magie Émerge (ou Harry Potter: Magic Awakened en anglais) mélange les mécanismes des jeux de cartes et des jeux de rôle avec une bonne dose de mini-jeux sur le thème de Poudlard. À la différence des CCG/JCC au tour par tour, les joueurs gagnent ici des points de magie en temps réel et lancent des sorts et des invocations (des niffleurs aux dragons), évitent les attaques adverses et tentent des combos d'équipe.



Le résultat global est une expérience qui ravira tous les fans d'Harry Potter, en partie grâce à la quantité de détails que contient ce jeu, depuis les charmantes scènes d'animations jusqu'aux mini-jeux sur le thème de la salle de classe.



Il est rare de voir autant de travail esthétique d'un jeu de cartes, mais comme toujours, c'est le gameplay qui compte. Une fois le combat engagé, vos personnages attaquent automatiquement l'ennemi avec des sorts de base tandis que vous jouez des cartes pour lancer des sorts plus puissants. Il s'agit d'un mélange excitant de mécanismes qui ne donne pas l'impression d'être surchargé.

Bien sûr, il y a des microtransactions, mais les premières heures de notre test ont montré qu'elles sont loin d'être obligatoires. Nous avons réussi à gagner plusieurs cartes sans débourser un euro. Il faudra voir sur la durée, bien évidemment.

Regardez la vidéo de présentation :

Voici ce que propose Harry Potter "La Magie Émerge" :

Collectionnez et améliorez plus de 70 cartes : lancez des sorts tels que Stupéfix et Incendio lors des combats. Invoquez des animaux fantastiques et des artefacts en PvP et PvE.

Plongez dans une aventure dans l'univers de Harry Potter : entrez à Poudlard 10 ans après la défaite de Voldemort, aux côtés d'une nouvelle génération de sorciers. Rencontrez vos personnages préférés ainsi que d'autres compagnons à Poudlard et au-delà !

Personnalisez votre sorcier et incarnez-le : achetez des baguettes et des balais au Chemin de Traverse.

Rencontrez d'autres sorciers : jouez en ligne avec vos amis en temps réel, engagez des duels et découvrez les secrets de Poudlard ensemble.

Le club de duel : explorez cette arène où les élèves de Poudlard s'affrontent avec des cartes, en solo ou en duo. Jouez avec des amis ou plongez dans l'action PvP en temps réel ! Affrontez d'autres sorciers en ligne lors de matchs PvP multijoueurs passionnants en 1 contre 1 ou 2 contre 2.

Les cours à Poudlard : collectionnez des cartes, préparez des potions et approfondissez vos connaissances sur l'univers de Harry Potter grâce aux cours d'histoire de la magie.

La Forêt interdite : aventurez-vous dans ce lieu dangereux, suivez des indices, récupérez des ingrédients rares et affrontez des animaux fantastiques, voire des dragons !

Conclusion et avis

Vous l'aurez compris, il ne vous reste plus qu'à tester cette très bonne surprise, que ce soit en 1 contre 1, 2 contre 2, hors-ligne, en ligne ou autre. Explorer Pourdlard, apprendre de nouvelles compétences, jouer au Quidditch et combattre les forces du mal sont autant de choses à faire dans ce nouveau jeu Harry Potter.

Qui se lance dans l'aventure ?

Télécharger le jeu gratuit Harry Potter: La Magie Émerge