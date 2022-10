Le jeu de cartes Marvel Snap est disponible sur mobile !

Marvel Snap est enfin disponible, après des mois de test dans quelques régions et d'annonces successives autour de son contenu et de ses mécaniques. Signé des studios Nuverse et Second Dinner, avec l'appui de Marvel Entertainment, Marvel Snap est une sorte de jeu de bataille à la sauce super-héros. Bien réalisé, très rythmé, le nouveau titre de la licence Marvel est même incroyablement fourni avec plus de 150 personnages.

Marvel Snap est enfin disponible sur iOS et Android

Pour commencer, regardez la bande-annonce de la date de sortie mondiale de Marvel Snap ci-dessous :

Ben Brode, chef du développement chez Second Dinner, nous expliquait le mois dernier que Marvel Snap était le titre idéal pour les amateurs de jeux de stratégie rythmés où il est possible de renverser son adversaire en dernier moment.

Déchaînez tout le multivers Marvel dans ce jeu de cartes au rythme effréné.

Concrètement, chaque partie ne dure que trois minutes. Les développeurs ont supprimé le superflu pour ne garder que l'essentiel, à savoir des matchs disputés et souvent indécis.

Facile à prendre en main, Marvel Snap offre pourtant une grande profondeur. Déjà parce qu'il y a une énorme quantité de cartes, mais aussi parce que vous jouez dans plus de 50 lieux différents de l'univers Marvel, chacun d'entre eux ayant des capacités qui changent le gameplay. D'Asgard à Wakanda, de nouveaux lieux sont introduits chaque semaine pour mettre à l'épreuve vos capacités créatives de résolution de problèmes.



Mais ce n'est pas tout, le truc en plus, celui qui fait la différence se trouve dans le nom du jeu. Lorsque vous êtes sûr de gagner, vous pouvez appuyer sur le bouton "SNAP" pour faire monter les enchères pendant un match. C'est un peu comme le all-in au Poker, vous jouez le tout pour le tout avec la possibilité de doubler vos récompenses en cas de succès.



Bien évidemment, le but est de collectionner les héros et les méchants de l'univers bien connu de Marvel, pour les associer ensuite et écraser vos adversaires.

Marvel Snap est donc disponible dans le monde entier sur iOS, Android, mais également sur PC en version bêta ouverte. Rappelons que ceux qui ont précommandé Marvel Snap recevront une variante Iron Man de Dan Hipp sur iOS, ou une variante Hulk de Max Grecke sur Android.



Télécharger le jeu gratuit MARVEL SNAP