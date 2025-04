Mutants Genesis : un nouveau jeu de cartes futuriste sur mobile

Après deux ans en accès anticipé, Mutants: Genesis, signé Celsius Online, s’offre un lancement officiel le 20 mai sur PC, iOS et Android. Ce n’est pas un simple jeu de cartes, dixit les développeurs : c’est une expérience compétitive où votre deck prend vie dans des affrontements animés et spectaculaires, dignes d’un blockbuster de science-fiction.

Découvrez Mutants: Genesis

Dans un futur dystopique dominé par des corporations, vous êtes un Psycog, à la fois stratège, tacticien d’arène et maître des mutants. Votre objectif ? Construire un deck à partir de plus de 200 cartes réparties en six gènes uniques : Tech, Nécro, Lames, Zoo, Espace et Mystique. Chaque gène propose un style distinct et des synergies puissantes. Les Tech excellent avec l’Autoréparation et le Dual Core pour des attaques rapides, tandis que les Nécro tirent profit de la mort via des Os et des Testaments. Les Lames, axées sur la précision, déploient des Tactiques et des Orbes pour des effets dynamiques. Les Zoo incarnent l’évolution sauvage avec l’Adaptation, les Espace misent sur la cohésion des Escouades et Bâtiments, et les Mystiques manipulent la magie via Brûlure et Stase.



La vidéo officielle :

Chaque carte se transforme en une créature 3D sur le champ de bataille, rendant les combats immersifs et stratégiques. Que vous peaufiniez vos combos en missions solo, affrontiez des boss en PvE coopératif à trois joueurs ou visiez le sommet en PvP, le jeu a de quoi faire. En mode classé, gravissez les huit rangs saisonniers pour devenir Champion Saisonnier, avec des patchs d’équilibrage réguliers et des récompenses prestigieuses pour les meilleurs.



La campagne solo, riche en lore, sera constamment mise à jour avec des défis hebdomadaires comme les Failles Temporelles. Progressez en PvP ou PvE, relevez des défis coopératifs pour débloquer cartes et récompenses, et renforcez vos decks grâce au craft. La progression multiplateforme permet de passer du Steam Deck à votre iPhone ou Android sans perdre votre avancement, pour une expérience sans coupure. La réalisation est d'ailleurs de très bonne facture.

Un jeu gratuit à télécharger

Mutants: Genesis est gratuit avec achats intégrés pour progresser plus vite. En attendant la date du 20 mai, précommandez le jeu sur iOS, Android ou Steam pour rejoindre l’arène.

Télécharger le jeu Mutants: Genesis