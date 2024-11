Nickelodeon Card Clash est le nouveau jeu de cartes sur mobile

Les jeux de cartes ont le vent en poupe sur mobile. Après Hearthstone, Magic: The Gathering ou encore le récent Pokémon Pocket, il y a de nombreux titres de stratégie de qualité. Mais ce n'est pas un problème pour Nickelodeon qui propose des héros de dessins animés emblématiques avec Nickelodeon Card Clash !

Découvrez Nickelodeon Card Clash

Sorti sans crier gare, le jeu Nickelodeon Card Clash est un jeu de cartes numérique dans lequel vous vous battez en utilisant des personnages emblématiques de toutes les licences de dessins animés de la chaîne. De Shredder et Bob l'éponge aux Tortunes Ninjas en passant par Aang, il y a de quoi faire.

Collectionnez des personnages emblématiques : Plongez dans la nostalgie et collectionnez des cartes de personnages emblématiques comme Bob l'éponge, Patrick, Leonardo, Aang et bien d'autres ! Que vous soyez un seigneur des mèmes ou que vous aimiez simplement ces personnages légendaires, il existe une carte pour tout le monde. Construisez votre deck avec des cartes rares et légendaires pour faire l'envie de tous vos amis.

Nickelodeon Card Clash propose deux modes pour satisfaire tout le monde : un mode Aventure, ainsi qu'un mode PvP multijoueur pour que vous puissiez opposer votre deck à celui de vos amis. Il y a des récompenses régulières, des mises à jour et de nombreuses illustrations de cartes mis en exergue par les développeurs de Monumental. Reste que l'association entre tous les personnages semblent hasardeuse, pour ne pas dire complètement loufoque.



Mais le studio l'assure, en mélangeant Bob l'éponge, Donatello, Patrick, Aang ou Leonardo avec d'autres cartes de compétence, vous pouvez facilement créer des combos dévastateurs qui vous aideront à vaincre les adversaires les plus coriaces. Mais assurez-vous de faire attention au niveau de chaque carte avant chaque tour pour éviter la défaite.



Si vous êtes fan de la chaîne, vous pouvez tester gratuitement Nickelodeon Card Clash. Bien sûr, les achats intégrés sont là, pour débloquer des packs de cartes, de 6 à 23 €. Disponible sur iOS et Android.

Télécharger le jeu gratuit Nickelodeon Card Clash