Hearthstone fête son 10e anniversaire avec l'extension de l'Atelier de Mystifix

Ce matin, Blizzard a publié une mise à jour majeure pour Hearthstone, apportant l'événement de célébration du 10e anniversaire du jeu, la précommande de la nouvelle extension, et bien plus encore. Le jeu de cartes de Blizzard n'en a pas terminé avec les joueurs mobiles.

Dix ans déjà. Lancé en avril 2014, cf notre test, Hearthstone a été mis à jour un nombre incalculable de fois. À chaque fois, les développeurs ont su relancer l'intérêt.



Avec la nouvelle extension "L'Atelier de Mystifix" (ou Whizbang en anglais) qui sera lancée dans le monde entier le 19 mars, ce sera encore probablement le cas. L'extension apportera 145 nouvelles cartes (dans 60 paquets), dont des cartes rétro, le mot-clé "Miniaturiser", la nouvelle carte personnalisable Zilliax Deluxe 3000, 2 cartes légendaires Whizbang's Workshop aléatoires.

En réservant "L'Atelier de Whizbang", vous obtiendrez même 2 exemplaires du Dormeur du couloir et une carte épique en accès anticipé.

Le génial inventeur et fabricant de jouets Whizbang a ouvert les portes de son atelier magique et tout Azeroth est invité ! Cet endroit regorge de peluches, de figurines et bien plus encore. Avec une nostalgie ininterrompue et des options à profusion, vous êtes sûr de trouver votre nouveau jouet favori ou même d'en construire un vous-même. Bienvenue dans un monde de fantaisie et d'émerveillement, bienvenue dans l'Atelier de Whizbang !