Sorties jeux : Railbreak, Disney Speedstorm et Royal Card Clash

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Railbreak, Disney Speedstorm et Royal Card Clash.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Disney Speedstorm (Jeu, iPhone / iPad, v1.7.5, 3,5 Go, iOS 13.0, Gameloft) Après avoir été lancé dans quelques pays, dont la France, c'est enfin le lancement mondial de Disney Speedstorm, le Mario Kart de Mickey. Si vous n'avez pas encore joué à ce jeu sur une autre plateforme, sachez qu'il s'agit d'un jeu de karting gratuit avec des personnages et des univers de Disney et Pixar. C'est beau, très beau même, accessible et très marrant. Attention toutefois au modèle économique, il y a pas mal d'achats in-app. Télécharger le jeu gratuit Disney Speedstorm





ChikenUp! (Jeu, iPhone / iPad, v1.081, 120 Mo, iOS 13.0, Daniel Garcia) Chikoro veut s'envoler et atteindre le soleil, mais jusqu'où ira-t-il ?

Attention à Musheye et aux autres ennemis de Chikoro dans ce Doodle Jump-like. Télécharger le jeu gratuit ChikenUp!





DADOO (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.6.1, 392 Mo, iOS 12.0, Algorocks) Dadoo est un jeu de plateau multijoueur en ligne avec des super-pouvoirs et beaucoup de malice !



Changez le cours du jeu grâce à diverses cartes de compétences. Poussez votre ennemi à sa perte. Tendez un piège et donnez à votre adversaire le dernier mot. Dommage qu'il ne soit pas traduit en français. Télécharger le jeu gratuit DADOO





Numito (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 109 Mo, iOS 12.0, Juan Manuel Altamirano Argudo) Numito est un puzzle minimaliste avec des chiffres pour retrouver l'amour des mathématiques.



Changez la couleur de chaque tuile en créant une opération sur la ligne du milieu dont le résultat est le nombre cible, facile. Les fans de Sudoku ne sont pas les seuls ciblés ici. Télécharger le jeu gratuit Numito









Royal Card Clash (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.4, 27 Mo, iOS 12.0, Gearhead Games ApS) Royal Card Clash est une réimagination totale des jeux de cartes classiques comme le Solitaire, avec seulement vous et un jeu de cartes. Les cartes numériques servent de cartes d'attaque contre les cartes royales. Soyez le plus efficace possible pour vaincre vos ennemis. Vous devrez réfléchir attentivement et jouer vos cartes correctement pour remporter la victoire. Télécharger le jeu gratuit Royal Card Clash





Cubric (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v0.84, 635 Mo, iOS 16.0, Originator Inc.) Cubric est le jeu ultime de construction de monde en 3D qui promet des possibilités infinies et des tonnes de plaisir ! Que vous soyez novice en matière de jeu ou explorateur chevronné, Cubric offre des possibilités impressionnantes pour tout le monde. Créez votre propre avatar, construisez des structures gigantesques et plongez dans des compétitions et des puzzles exaltants. Découvrez pourquoi Cubric est le prochain grand jeu mobile de simulation et d'aventure ! Télécharger le jeu gratuit Cubric





Little Kitty Big City Cat Game (Jeu, iPhone / iPad, v1.2, 360 Mo, iOS 11.0, Thamar Qubaisi) Bienvenue dans le monde divertissant du "jeu du petit chat et du grand chapeau" où les joueurs s'embarquent pour un voyage fantaisiste aux côtés d'un charmant petit chat coiffé d'un chapeau surdimensionné dans une métropole trépidante ! Dans ce délicieux jeu d'exploration, les joueurs incarnent un adorable chat qui s'aventure dans les rues animées de la ville à la recherche de sensations fortes, d'amitié et d'aventure. Alors enfilez votre chapeau, aiguisez vos griffes et rejoignez notre petit chat protagoniste dans son périple à travers les rues charmantes de la ville ! Télécharger l'app gratuite Little Kitty Big City Cat Game









Nouveaux jeux payants iOS :

Railbreak (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 1,7 Go, iOS 17.0, Dead Drop Studios LLC) Cette version de Railbreak est conçue pour être une expérience next-gen qui repousse les limites. Si vous avez un iPhone ou iPad plus ancien, allez plutôt du côté de Railbreak Pocket Edition. Railbreak allie une expérience classique de jeu d'arcade sur rails à la technologie de pointe Unreal Engine 5. Dans ce prélude à Outbreak : Shades of Horror, vous aurez l'occasion de découvrir les paysages et les sons de Cypress Ridge et de vous faire dévorer par un ou quatre zombies ! Les morts-vivants n'ont qu'à bien se tenir !



Un jeu à tester sur les derniers appareils Apple, mais pas encore en France. Télécharger Railbreak à 4,99 €