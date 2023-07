Sorties jeux : Maze Defenders, McPixel 3, MLB 9 Innings Rivals et Rally Clash

Aujourd'hui, 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Maze Defenders, McPixel 3, MLB 9 Innings Rivals et Rally Clash.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Maze Defenders (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone, v1.3, 203 Mo, iOS 11.0, Johan Lindberg) Maze Defenders est un Tower Defense en 3D où le labyrinthe et la personnalisation des tours sont essentiels !



Maze Defenders est un tower defense inspiré par les grands classiques. Créez des labyrinthes avancés pour que les ennemis puissent se déplacer, déployez votre arsenal de plus de 17 tours et lancez de puissants sorts avec votre bâtisseur. Au cours de chaque partie, les ennemis essaieront de briser vos défenses, votre tâche étant de défendre le royaume à tout prix. Améliorez vos tours grâce aux arbres de talents, fabriquez de puissantes runes et combinez les effets des tours pour obtenir la meilleure puissance de feu !



L'outil le plus puissant est le labyrinthe, créez de longs labyrinthes que vos ennemis devront parcourir. Utilisez la meilleure stratégie pour défendre votre royaume ! Télécharger le jeu gratuit Maze Defenders





CatJump (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 86 Mo, iOS 11.0, OMNIORSA HOLDINGS CO., LTD.) Jusqu'où pouvez-vous aller ?

Incarnez un chat, utilisez divers outils, battez des monstres, complétez des missions et débloquez des thèmes pour profiter de nouveaux costumes dans ce successeur spirituel de Doodle Jump. Télécharger le jeu gratuit CatJump





Magnetic Merge: Merge Plus+ (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 18 Mo, iOS 12.0, Artem Lanin) Fusionnez des nombres en ajoutant des tuiles portant le même numéro dans le champ à côté de tuiles déjà placées (verticalement ou horizontalement).

Chaque fusion crée une nouvelle tuile dont le numéro est supérieur d'une unité. Les fans de puzzle et de sudoku devraient se régaler ! Télécharger le jeu gratuit Magnetic Merge: Merge Plus+





Mech Offensive (Jeu, , iPhone / iPad, v0.1, 327 Mo, iOS 13.0, Full Fat Productions Ltd) Vous êtes un as du pilotage de mech, chargez votre mech et combattez pour la sécurité de la planète.



Éliminez les mechs des méchants bellicistes et supprimez leur influence.



Collectez de la monnaie et de l'expérience pour obtenir des armes puissantes et des améliorations pour votre mech. Pourrez-vous éliminer tous les bellicistes et sauver la planète ? Télécharger le jeu gratuit Mech Offensive





MLB 9 Innings Rivals (Jeu, Simulation / Sports, iPhone / iPad, v1.00.00, 2,5 Go, iOS 14.0, Com2uS Corp.) Un nouveau jeu mobile de MLB sous licence officielle avec les dernières listes et les derniers calendriers !



Avec ses graphismes de grande qualité, MLB 9 INNINGS RIVALS offre une toute nouvelle expérience de jeu qui devrait attirer les fans du genre. Différents modes de jeu pour vous amuser !

Revivez vos moments épiques grâce au système de relecture !

Progressez dans la post-saison de la Ligue majeure de baseball et devenez champion de la Série mondiale !

Découvrez le monde du baseball en continuant à jouer ! Télécharger le jeu gratuit MLB 9 Innings Rivals





Pozzle Online (Jeu, Casse-tête / Casino, iPhone, v1.4, 63 Mo, iOS 12.0, Game Jutsu Co.Ltd) Un jeu de puzzle et poker combinés, très intéressant pour les amateurs. Mieux, il dispose d'un mode multijoueurs. Télécharger le jeu gratuit Pozzle Online





Rally Clash (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.5.2667, 371 Mo, iOS 11.0, Turborilla) Plongez dans l'univers palpitant du rallycross, une discipline unique mêlant courses de voitures et motocross, dans le seul jeu mobile entièrement dédié à cette expérience ! Grâce à des commandes intuitives à un seul doigt, le jeu est facile à prendre en main, mais atteindre la ligne d'arrivée avant les autres pilotes ne sera pas une mince affaire. Préparez-vous à l'action, enfilez vos gants de pilote et téléchargez gratuitement Rally Clash dès maintenant pour vivre des sensations fortes sur les circuits ! Avec ses magnifiques environnements, Rally Clash offre également un gameplay accessible mais exigeant. Certainement le jeu de course du moment ! Télécharger le jeu gratuit Rally Clash





Tales of Dragon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 918 Mo, iOS 12.0, X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LT...) Tales of Dragon est un MMORPG d'aventure qui se déroule dans un monde de puissants dragons. Comme dans Genshin Impact, mais avec un petit côté Pokémon, explorez une vaste carte, faites équipe avec d'autres joueurs et affrontez ces puissantes bêtes pour découvrir d'anciens secrets. Deviendrez-vous un tueur de dragons légendaire ? Télécharger le jeu gratuit Tales of Dragon





World of Smile (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.6, 70 Mo, iOS 11.0, Alexey Bolotov) Pourquoi ces mignonnes créatures ne sourient-elles jamais ? Elles ont besoin de plus de sucreries pour construire la plus haute tour de ce nouveau monde étonnant. Et ce n'est pas un hasard - après tout, elles ont décidé d'aller dans l'espace !



Utilisez les bras élastiques des créatures pour collecter tous les bonbons à l'aide du mécanisme de glisser-déposer. Construisez la plus haute tour - et permettez-leur enfin de voir l'espace. Télécharger le jeu gratuit World of Smile





Nouveaux jeux payants iOS :

Cafe Master Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.26, 61 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) Avez-vous déjà eu envie de tenir votre propre café ? Voici la proposition de Kairosoft, le spécialiste des jeux de gestion rétro.



L'odeur des grains fraîchement torréfiés, le glouglou de la machine à expresso, l'éclat d'un comptoir bien propre... Tout cela, et bien plus encore, vous attend dans ce jeu de simulation original !



Installez vos tables et vos comptoirs, et attendez que les clients arrivent. Ajoutez des éléments pratiques comme des porte-revues ou des meubles chics pour donner à votre café une atmosphère plus accueillante.



Le café et le thé ne sont qu'un début : il existe tout un monde de boissons chaudes et froides qui ne demandent qu'à être découvertes ! Essayez différentes combinaisons pour satisfaire vos habitués ou attirer de nouveaux clients. Vous pouvez même recommander vos boissons préférées via le tableau des spécialités.



Vous avez envie d'un petit quelque chose à côté ? Combinez des aliments avec des boissons pour créer des plats combinés. Télécharger Cafe Master Story à 6,99 €





Echo_Squadrons (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 78 Mo, iOS 16.0, Frosty Rhino Games Inc.) L'histoire est simple... Vous êtes le commandant d'un puissant porte-étoiles. Votre mission est de vous rendre dans les confins de l'espace pour explorer la source d'étranges vaisseaux ennemis. Ces vaisseaux ennemis ont à plusieurs reprises attaqué et détruit des vaisseaux d'exploration envoyés à la recherche des ressources nécessaires à la survie de la race humaine.



Vous commandez non seulement votre transporteur, qui est équipé d'armes puissantes telles que des tourelles de poursuite automatique et un railgun, mais aussi des escadrons de bombardiers et de chasseurs. Ces escadrons sont capables de s'enfoncer dans le territoire ennemi et de frapper fort pour éliminer les menaces lointaines. Télécharger Echo_Squadrons à 1,99 €





McPixel 3 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 145 Mo, iOS 11.0, Devolver) Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Non, c'est McPixel ! Un héros en devenir qui se retrouve constamment plongé dans les pires situations imaginables. Un instant, vous êtes dans un train fonçant vers une falaise, et l'instant d'après, vous vous retrouvez dans un avion en chute libre. Parfois, vous devez gagner un match de football impossible, parfois vous incarnez un dinosaure cherchant à échapper à une météorite. Coincé dans une maison en feu ? Pris en étau entre deux armées en conflit ? Aucun problème pour McPixel ! Vous attendent 100 niveaux d'action frénétique !



L'aventure principale est ponctuée de mini-jeux mélangeant différents genres. Course, tir, combat, sport, plateforme, voire FPS ! Télécharger McPixel 3 à 2,99 €





Reverb Arcade (Jeu, , iPhone / iPad, v1.11.1, 68 Mo, iOS 11.0, Yarncat LTD) Dans le champ de bataille en constante évolution de Reverb, pouvez-vous faire face aux menaces qui se multiplient ? Survivre ne sera pas aussi facile qu'il n'y paraît, surtout lorsque les échos se transforment en un nouvel ennemi. Nous vous invitons dans un monde néon vibrant, où un rebond peut se transformer en un nouveau défi. Télécharger Reverb Arcade à 1,99 €