Sorties jeux : Wreckfest, JCC Pokémon Live, NBA CLASH, KOF ARENA et Demon Survival

Aujourd'hui, 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Wreckfest, JCC Pokémon Live, NBA CLASH, The King of Fighters ARENA et Demon Survival.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The King of Fighters ARENA (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 140 Mo, iOS 12.0, Netmarble Corporation) Pénétrez dans l’Arène KOF et devenez le combattant le plus fort du monde avec le dernier épisode de la meilleure série de jeux de combat, The King Of Fighters est de retour, non pas avec un portage nostalgique mais un tout nouveau jeu, spécialement pour les mobiles.



C'est beau, parfaitement adapté aux écrans tactiles et surtout avec un gameplay typique de la saga. Seul bémol pour l'instant, les parties en ligne sont assez chaotiques à cause de lags à répétition. Retrouvez tous les personnages de KOF dans Arena ! Télécharger le jeu gratuit The King of Fighters ARENA





Uproot: Lost Leaf (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 135 Mo, iOS 11.0, Strongshell Software) La vie d'un jeune mandragore est sur le point de prendre un tournant inattendu lorsqu'il quitte naïvement la sécurité de son village. Il n'est pas conscient des dangers du monde, mais avec une grande curiosité et un cœur encore plus grand, il peut sûrement surpasser tout ce qui se met sur son chemin.



Au cours de son périple, Ygg rencontre des mandragores amicaux, des rats rusés, des lézards sages et un calmar de l'espace, mais il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Son voyage l'emmène loin de la sécurité de sa ville forestière, dans des contrées sauvages impitoyables.



Aidez Ygg à récupérer sa feuille violette spéciale volée par le roi des rats dans ce jeu d'aventure émouvant. Télécharger le jeu gratuit Uproot: Lost Leaf





JCC Pokémon Live (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.3.0, 417 Mo, iOS 11.2, THE POKEMON COMPANY INTERNATIO...) Découvrez tout le plaisir et les stratégies du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon d’une nouvelle façon avec le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live. Établissez votre collection de cartes dans le Passe de combat, et mesurez vos talents face à d’autres Dresseurs du monde entier dans l’Échelle en mode Classé. Téléchargez le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live dès maintenant sur votre appareil mobile. L’aventure vous attend !



Le jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live est disponible sur appareils mobiles, PC et Mac. Connectez-vous à votre compte au Club des Dresseurs Pokémon pour jouer comme vous préférez ! Télécharger le jeu gratuit JCC Pokémon Live





Piggy Run Escape (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.0.0, 147 Mo, iOS 15.0, Benfont Limited) Piggy Run Escape est un runner à la Temple Run qui propose un classement en temps réel pour se mesurer à ses meilleurs amis, des mondes générés aléatoirement, un monde incurvé pour une perspective impressionnante et des animations sympathiques ! Télécharger le jeu gratuit Piggy Run Escape





NBA CLASH (Jeu, Sports / Stratégie, iPhone / iPad, v0.14.4, 321 Mo, iOS 13.0, Nifty Games Inc) Voici NBA Clash, le jeu en face à face effréné qui vous rendra accro au basket-ball comme jamais auparavant! Écrasez vos adversaires avec des pénétrations rapides, des paniers à 3 points et des dunks explosifs. Tout en vous taillant une place dans les classements, déverrouillez de nouvelles stars de la NBA pour les incorporer à l'équipe de vos rêves. Créez votre équipe et exécutez la meilleure stratégie pour dominer vos adversaires et devenir le champion suprême de NBA CLASH ! Télécharger le jeu gratuit NBA CLASH





Leaf Blower Revolution (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v2.16.4, 47 Mo, iOS 9.0, Michael Schuppenies) En avez-vous assez de souffler les feuilles ? Ou avez-vous déjà eu envie de souffler ces stupides feuilles avec un moteur de fusée rempli de combustible nucléaire ? Alors Leaf Blower Revolution est fait pour vous !



Achetez des souffleurs, débloquez des améliorations, gagnez des succès et regardez les chiffres augmenter.



Un jeu idle auquel vous pouvez jouer activement ou passivement Télécharger le jeu gratuit Leaf Blower Revolution





Immortality Parallaxe (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.1.39, 264 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix, le tout dernier jeu de Sam Barlow, le créateur de Her Story et Telling Lies, entre aurtes.



Une starlette s'est volatilisée et ses films n'ont jamais été projetées sur le grand écran. Plongez-vous dans ces œuvres tombées dans l'oubli pour découvrir les secrets qui entourent sa disparition. Qu'est-il arrivé à Marissa Marcel ? Débordant de talent, de magnétisme et de beauté, cette jeune actrice était promise à un glorieux avenir… avant de s'évanouir dans la nature du jour au lendemain. Comme vu hier lors de sa sortie, il s'agit du meilleur jeu de Barlow, avec un système de "cut match" qui change tout ! Télécharger le jeu gratuit Immortality Parallaxe





Hero of Aethric (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.33, 159 Mo, iOS 12.0, Northern Forge Studios Inc) Dans ce RPG gratuit alimenté par la nostalgie, explorez un nouveau monde, profitez de combats au tour par tour et collectez du butin pour créer la construction parfaite pour conquérir vos ennemis.



Construisez votre ville d'origine comme base de départ et partez à l'aventure dans un monde de jeu créé à la main. Découvrez l'histoire d'un pays déchu, débloquez de nouvelles classes et devenez le héros d'Aethric ! Chaque partie est unique et les développeurs promettent des mises à jour mensuelles avec de nouvelles quêtes, de nouveaux événements et de nouvelles fonctionnalités. Télécharger le jeu gratuit Hero of Aethric





Fishdom Solitaire (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.7.2, 239 Mo, iOS 11.0, Playrix) Prenez une grande inspiration et plongez dans un monde aquatique et amusant pour jouer aux cartes avec Fishdom Solitaire, notre tout nouveau jeu gratuit !



Relevez le défi et remportez des parties de solitaire tout en décorant des aquariums pour créer de douillets environnements à vos petits poissons. Écoutez-les parler ou jouer ensemble, nourrissez-les et jouez avec eux. Vos amis à nageoires vous attendent, alors plongez dès maintenant pour profiter de cette étonnante aventure sous-marine ! Télécharger le jeu gratuit Fishdom Solitaire





Evidence 111 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00, 457 Mo, iOS 11.0, Play By Ears s.r.o.) Fermez les yeux et laissez-vous immerger dans les mystérieux décors audio de ce roman policier joué par de vrais acteurs.



13 septembre 1985, une petite ville de Farnham, en Angleterre. Comme tous les vendredis, l'inspecteur en chef Alice Wells est de service. Un quart de nuit ordinaire est soudainement interrompu par un appel téléphonique mystérieux - un appelant anonyme sait quelque chose sur l'inspecteur en chef qu'aucun n'était censé découvrir.



Que ferez-vous dans cette situation ? Choisirez-vous d'être gentil, curieux, courageux ou implacable ? La suite de l'histoire de l'inspecteur en chef Alice Wells ne dépend que de vous ! Télécharger le jeu gratuit Evidence 111





Duelyst (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone, v1.0.1, 1 Mo, iOS 15.0, Wilhelm van Huyssteen) Duelyst est un jeu de cartes hybride unique en son genre où vous jouez vos unités et vos sorts sur un plateau de 9x5 où vous pouvez les positionner à votre avantage.



Duelyst est hautement compétitif et multiplateforme, vous serez en compétition avec des milliers d'autres joueurs. Télécharger le jeu gratuit Duelyst





Demon Survival (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 326 Mo, iOS 11.0, Ruben Pecellin) Peut-être le meilleur représentant de Vampire Survivors sur nos mobiles !



Demon Survival propose une aventure de survie basée sur les niveaux où vous devez améliorer votre équipement, apprendre de nouvelles capacités et surmonter différents défis pour vaincre le redoutable Seigneur de l'Enfer. Battez des tonnes de créatures, apprenez de nouveaux sorts magiques et affrontez des démons redoutables dans ce jeu de survie avec des éléments roguelite ! C'est beau, avec un style rétro 8-bits magnifié par des effets spéciaux de haut vol, accessible et rudement bien pensé ! Télécharger le jeu gratuit Demon Survival





Country Friends (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 114 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Adieu la ville ! Construisez la ferme de vos rêves, en solo ou avec des amis ! Cultivez vos terres, élevez des animaux et vendez vos produits. Bienvenue dans cette aventure campagnarde ensoleillée où les animaux dansent et où l'herbe est toujours plus verte ! Semez, cultivez, fabriquez et éclatez des ballons pour tenir votre ferme comme personne. Télécharger le jeu gratuit Country Friends





Nouveaux jeux payants iOS :

Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,4 Go, iOS 14.0, HandyGames) Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous aimiez Destruction Derby, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 11,99 €





Teddys Marbles (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 7 Mo, iOS 11.0, Marc Sayman) Teddy's Marbles est un jeu de plateforme d'arcade.



Le père de Teddy veut travailler sur son ordinateur, pour cela il doit collecter toutes les billes de Teddy dans chaque pièce.

Mais ce n'est pas facile, certaines créatures se promènent dans la maison.



À vous de rassembler les 90 billes ! Télécharger Teddys Marbles à 1,19 €





OPUS: Echo of Starsong (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.17.6, 2,1 Go, iOS 11.0, SIGONO INC.) Echo of Starsong est un jeu d'aventure narratif comprenant des énigmes. Eda, une jeune femme qui possède le don d'entendre d'étranges ondes sonores appelées "starsong", croise la route d'un jeune homme à la recherche de leur point d'origine. Ensemble, ils s'aventureront jusqu'au centre de l'univers afin de résoudre un mystère ancestral appelé RIVERS. Le titre de Sigono a été primé à de nombreuses reprises, notamment pour son scénario et sa musique inoubliable. Télécharger OPUS: Echo of Starsong à 10,99 €





Exo Pexo Dots & Diamond (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 848 Mo, iOS 10.0) Dots, le chien studieux, et Diamond, le chat joueur, profitent d'un moment de calme à la maison, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel téléphonique affolé du conservateur du musée. La nouvelle exposition égyptienne doit ouvrir demain, mais la chose la plus terrible s'est produite... les momies sont devenues vivantes !



Choisissez d'incarner Dots ou Diamond et résolvez la mystérieuse affaire des momies disparues en retrouvant la clé perdue du conservateur et en découvrant les bijoux en forme de scarabée qui ont disparu dans tout le musée... tout cela avant l'ouverture de l'exposition.



Découvrez des indices, inspectez des objets, apprenez des faits et interagissez avec le personnel du musée pour résoudre le mystère avec des défis amusants, des énigmes et des mini-jeux en cours de route. Télécharger Exo Pexo Dots & Diamond à 3,49 €