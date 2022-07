Sorties jeux : Typoman Remastered, Maze Breaker, Dicey Dungeons, Banana Kong 2

Aujourd'hui 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Typoman Remastered, Maze Breaker, Dicey Dungeons, Banana Kong 2.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Typoman Remastered (Jeu, Éducation / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 821 Mo, iOS 11.0, Bilal Chbib) Typoman vous entraîne dans le périple d'un héros hors du commun pour trouver la dernière lettre et redonner de l'espoir dans un monde sans pitié. Gagnant de nombreux prix et largement reconnu comme l'un des jeux indépendants les plus uniques !



Malgré votre petite taille dans ce monde sombre et hostile, vous avez un don puissant : vous pouvez créer des mots qui auront un effet sur l'environnement. Mais choisissez vos mots avec sagesse - ils peuvent être une bénédiction... ou une malédiction ! Pour le portage sur mobile, les développeurs de Brainseed Factory ont amélioré la qualité visuelle, le fonctionnement de la caméra, les performances, l'équilibre du jeu et le son. Voilà l'une des meilleures sorties du jour avec son ambiance et son gameplay unique. Télécharger le jeu gratuit Typoman Remastered





Triennale Game Collection 2 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 1,1 Go, iOS 11.0, La Triennale di Milano) The Game Collection Volume 2 est une exposition virtuelle gratuite de jeux vidéo créés pour la 23e exposition internationale de la Triennale de Milan par cinq des concepteurs de jeux indépendants les plus renommés au monde. Elle présente l'approche expérimentale de ces artistes en matière d'interactivité.



Les cinq artistes présentés sont : Optillusion (Moncage), Fern Goldfarb-Ramallo (Panoramical), Nina Freeman (Cibele), Akwasi Bediako Afrane (TRONS) et Llaura McGee / Dreamfeel (If Found...). Télécharger le jeu gratuit Triennale Game Collection 2





Kingdom Rebuild (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.10, 413 Mo, iOS 11.0, MoonBear LTD) Votre royaume est tombé. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de votre chute, mais votre capacité à reconstruire. Attaquez les royaumes des autres joueurs pour rassembler des ressources et reconstruire votre royaume épique pièce par pièce.



Au fur et à mesure que vous gagnerez en niveau, votre royaume commencera à prendre vie et deviendra un véritable royaume vivant, respirant et simulé. Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rebuild





Dungeon Reels Tactics (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 281 Mo, iOS 10.0, Kobey Myhre) Dungeon Reels Tactics est un roguelike RPG basé sur des groupes de joueurs avec des combats basés sur des machines à sous. La machine à sous unique des membres de votre groupe fournira vos capacités à chaque tour. Prenez les meilleures décisions pour réussir dans la bataille. Perdez des membres de votre groupe, recrutez-en de nouveaux, et essayez d'atteindre le "Grand Mal". Télécharger le jeu gratuit Dungeon Reels Tactics





Charlie in Underworld! (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 305 Mo, iOS 11.0, Buff Studio Co.Ltd.) Des personnages fascinants, un humour plein d'esprit, une histoire captivante et des fins touchantes. La suite tant attendue de Underworld Office, qui a atteint 4 millions de téléchargements.



Un jeu d'aventure fascinant de style web-roman avec des illustrations de qualité, plusieurs fins et des bonus à débloquer, le tout traduit en français.

Télécharger le jeu gratuit Charlie in Underworld!





Banana Kong 2 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 157 Mo, iOS 13.0, FDG Mobile Games) Le jeu d'aventure qui rappellera Toki et Donkey Kong aux plus anciens d'entre nous est de retour avec un nouveau moteur graphique et toujours plus de possibilités dans des niveaux à la difficulté toujours plus corsée.



On retrouve évidemment les fondamentaux du premier opus, comme le compteur de vitesse, le petit cochon que vous pouvez chevaucher et le gigantesque tas de peaux de bananes qui vous poursuit. Les développeurs ont su conserver l'ambiance du premier opus tout en l'enrichissant de nouveaux mécanismes et environnements. Télécharger le jeu gratuit Banana Kong 2





Nouveaux jeux payants iOS :

Maze Breaker (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 32 Mo, iOS 9.0, Sam Hardy) Cassez des briques et franchissez des étapes dans ce casse-tête unique.

Des contrôles classiques et un gameplay satisfaisant. Aucune pub, ni donnée collectée. Le must ! Télécharger Maze Breaker à 1,99 €





GWENT: Rogue Mage (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 13.0, CD PROJEKT S.A.) GWENT: Rogue Mage est la première extension solo de GWENT: The Witcher Card Game. Elle combine les meilleurs éléments de jeux roguelike, de création de decks et de stratégie avec les mécaniques uniques des batailles de cartes de GWENT.... Télécharger GWENT: Rogue Mage à 9,99 €





Gloomgrave (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.3.2, 72 Mo, iOS 12.0, Andrew Leyba) Gloomgrave est un jeu d'exploration de donjon roguelike à l'esthétique rétro. Améliorez votre Gloomcrawler avec des avantages uniques et expérimentez différentes constructions en essayant de survivre à chaque profondeur à la recherche de l'ultime relique ancienne. Télécharger Gloomgrave à 3,99 €