 Arcade en mai : 3 jeux dont A Slight Chance of Sawblades+, Dicey Dungeons+ et Summer Pop+

En mai prochain, les abonnés  Arcade vont pouvoir mettre la main sur A Slight Chance of Sawblades+, Dicey Dungeons+ et Summer Pop+.



Avec près de 300 jeux, Apple Arcade est désormais un service sérieux, avec des titres de grande qualité comme Cypher 007, NBA 2K24, TMNT Splintered Fate, Sonic Dream Team ou encore l'inimitable Oceanhorn 2.



: les jeux sont disponibles en ce 2 mai !

C'est quoi Apple Arcade ?

Lancé à l'automne 2019, Apple Arcade est un service de jeux par abonnement accessible uniquement via l'App Store. Proposé au prix de 6,99 € par mois ou 69,99 € par an en France (4,99 € jusqu'en octobre 2023), le service permet aux abonnés d'accéder à près de 300 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Tous les jeux d'Apple Arcade sont exempts de publicités et d'achats intégrés supplémentaires. Vous ne payez qu'un abonnement, c'est tout.



Apple Arcade est offert pendant trois mois pour l'achat d'un nouvel appareil Apple, comme les nouveaux iPhone 15. Apple précise que cette offre est disponible pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés "qualifiés".

Les nouveaux jeux à venir sur Apple Arcade

Apple Arcade a annoncé la prochaine salve de jeux qui arriveront sur la plateforme le 2 mai, à savoir le jeu de plateforme rétro 2D pixelisé A Slight Chance of Sawblades+, le jeu de type voyou Dicey Dungeons+ et le jeu de puzzle en match-tree Summer Pop+. Tous les jeux disponibles sur Apple Arcade sont sans publicité et ne proposent pas d'achats in-app.



Récemment, Apple Arcade a ajouté trois des titres comme Puyo Puyo Puzzle Pop de Sega, mais aussi des classiques adaptés au Vision Pro, dont le jeu de course sans fin Alto's Odyssey : The Lost City, le jeu d'aventure dessiné Gibbon : Beyond the Trees et le casse-tête physique Spire Blast. On attend aussi Crossy Road Castle pour la fin du mois.

A Slight Chance of Sawblades+ (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.15.0, 60 Mo, iOS 13.0, Yong Kian Chin) Le jeu de réflexe hyper intense débarque sur Arcade. Evitez les lames sous peine de finir en charpie ! Esquivez, sautez et faites des sauts périlleux sur des lames de scie acérées comme des rasoirs pour tenter de survivre à la tempête mortelle ! Un classement mondial et des personnages excentriques et extravagants à débloquer complète ce classique de l'App Store. Télécharger le jeu A Slight Chance of Sawblades+





Dicey Dungeons+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.2, 840 Mo, iOS 13, Distractionware Limited) Le jeu ayant remporté le grand prix du jury IndieCade 2019 arrive sur Apple Arcade. Il s'agit de Dicey Dungeons, un titre original où vous jouez un dé géant sur pattes, et luttez jusqu'à votre dernier souffle au sein d'un donjon en perpétuelle mutation ! Ce roguelike à construction de deck a été créé par Terry Cavanagh (Super Hexagon, VVVVVV), Chipzel et Marlowe Dobbe, et vous propose d'affronter des monstres et de trouver des butins pour progresser. Six personnages à incarner au total. Télécharger le jeu Dicey Dungeons+