L'hilarant Crossy Road Castle débarque sur Vision Pro (+ Solitaire Stories)

C'est LE JEU du mois sur Apple Arcade pour les possesseurs d'un Vision Pro : Crossy Road Castle. Comme annoncé en mars, le dernier bébé de HIPSTER WHALE est enfin disponible pour tous les abonnés au service de jeux en illimité qui ont acheté le casque. Moyennant 6,99 euros par mois, vous pouvez vous amuser comme des fous sur ce jeu dont l'esprit n'est pas sans rappeler un certain Mario Party. Crossy Road Castle vient garnir un catalogue de près de 300 titres, dont des HITs comme NBA 2K24 ou Oceanhorn 2.

Découvrez Crossy Road Castle

Toujours aussi hilarants, les jeux Crossy Road ont connu un succès immense sur mobile. Cette fois, il ne s'agit plus simplement de travers la rue, mais d'atteindre le sommet de la tour. Comme vu en 2020 lors de sa sortie sur iOS, aucune partie ne ressemble à une autre, tout est généré de manière procédurale, boss compris. La recette est toujours la même, à savoir des graphismes stylisés, un principe simple et un gameplay tout aussi accessible. Derrière ce jeu pour enfant se cache une sacrée difficulté.

Conçues pour du multijoueur, les parties de Crossy Road Castle se lancent rapidement, avec le support des manettes et la possibilité de jouer à plusieurs sur un appareil. Mieux, vous pouvez jouer hors-ligne si besoin.

Notre avis sur Crossy Road Castle

Comme expliqué, Crossy Road Castle est aussi accessible que prenant. Que ce soit un jeune joueur novice ou quelqu'un d'expérimenté, tout le monde peut s'amuser. C'est un jeu qui ne nécessite aucune explication, aucun tuto. Tout est instinctif.



Attention, ne vous laissez pas tromper par ces graphismes pixellisés : le jeu est très amusant, mais il vous punira au moindre faux pas. Il y a des centaines de pièces par tour, conçues à la main, mais assemblées de manière procédurale. La difficulté dépend également de l'état de votre groupe. Mais tant que l'un d'entre vous survit et atteint la sortie, votre groupe continue.



Que dire de la direction artistiques, avec des mondes enchanteurs qui sont ponctués de boss et de mécaniques différentes. Mention spéciale aux bruitages, notamment le bruit de pet quand on perd et que notre personnage explose. C'est un détail parmi tant d'autres.



Allez, on se lance une petite partie sur visionOS, l'immersion est encore plus forte grâce au Vision Pro !

Télécharger le jeu Crossy Road Castle

Et aussi Solitaire Stories

L'autre jeu du jour est Solitaire Stories, un titre qui fournit aux joueurs une table de cartes virtuelle pour jouer aux différentes variantes de ce classique. Plusieurs versions de solitaire sont incluses, telles que Klondike Quick Play, Spider et Draw 3, ainsi qu'un support pour le jeu multijoueur en ligne.



Pour se démarquer des autres titres, outre la réalité augmentée dans le casque, le jeu comprend une histoire progressive avec des niveaux de plus en plus difficiles, ainsi que différents modèles de jeux à débloquer. Des défis et des concours quotidiens sont également proposés.