Avec Apple Arcade, Apple ne cherche pas les profits, mais à faire plaisir !

Disponible sur iOS, iPadOS, visionOS, macOS et tvOS, Apple Arcade à conquis jusqu’à aujourd’hui des centaines de milliers de personnes qui ont rejoint le service pour profiter de jeux complets et sans publicités. Avec un tarif de 6,99€/mois sans engagement, est-ce que Apple Arcade est rentable pour le segment des services d’Apple ? L’entreprise ne le dit pas et ne veut pas y accorder de l’importance, car Apple Arcade n’a pas été créé pour réaliser des profits.

Apple Arcade est un service sans objectif de revenus

Depuis son lancement en 2019, Apple Arcade s’est distingué dans l’univers compétitif du gaming non pas en visant le profit, mais en cherchant à offrir une expérience de jeu pure et agréable aux utilisateurs. Selon Alex Rofman, qui dirige Apple Arcade, l’objectif principal de ce service n’a jamais été de générer des profits pour Apple, mais plutôt de transformer le paysage du jeu mobile.



Apple Arcade a été lancé avec la vision de compléter l’App Store en donnant plus de visibilité au secteur des jeux. Avec plus de 200 jeux désormais disponibles dans son catalogue, Apple Arcade a solidement établi sa position comme une plateforme de choix pour les amateurs de jeux.

Une offre sans publicité ni achats intégrés

L’un des principal atout d’Apple Arcade est son modèle économique qui exclut les publicités et les achats intégrés. Rofman explique :

Nous voulons que nos utilisateurs profitent de jeux captivants sans être interrompus par des publicités ou poussés à faire des achats supplémentaires

Pour un abonnement mensuel de seulement 6,99€, les utilisateurs ont accès à un large éventail de jeux, sans aucune publicité ou frais supplémentaires, ce qui est loin d’être le cas dans certains jeux disponibles sur l’App Store (et même des jeux payants au téléchargement !).



Apple finance également le développement de nouveaux titres chaque mois pour renouveler régulièrement le catalogue. Pour les studios et développeurs indépendants, cela élimine le risque financier et leur permet de se concentrer pleinement sur la créativité et l’innovation. Apple Arcade est aujourd’hui devenu un canal privilégié pour les studios qui souhaitent proposer des jeux novateurs. Bien que certains titres sortent régulièrement du catalogue.

Focus sur les familles

L’engagement d’Apple envers les jeux adaptés aux familles offre aux parents une option sûre et sans achats intégrés coûteux, le géant californien cible ainsi le principal public des jeux : les enfants. Cette stratégie non seulement protège le porte-monnaie des familles, mais encourage également un environnement de jeu sain et amusant pour tous les âges.



La politique de rémunération des développeurs chez Apple Arcade est unique : elle est basée sur l’engagement des joueurs. Plus un jeu est populaire et retient l’attention des joueurs, plus le développeur bénéficiera de revenus élevés et de visibilité sur la plateforme.



Pour Alex Rofman, Apple Arcade n’est pas juste une autre plateforme de jeux, c’est une vision d’Apple pour une expérience de jeu qui privilégie la qualité et l’engagement utilisateur sans se laisser dominer par les impératifs financiers. Pour Apple, il s’agit de redéfinir le plaisir dans le jeu vidéo, en créant un espace où le divertissement pur règne en maître.



