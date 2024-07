Pilgrims d'Amanita Design n'est plus exclusif à Apple Arcade

C'est devenu une habitude, certains jeux quittent Apple Arcade au bout de quelques années. Après Slash Quest et Speed Demons, c'est au tour de Pilgrims du studio Amanita Design de disparaître. Sorti en 2019 parmi les premiers jeux du service d'Apple, il revient sur iOS et Android. Ouf.

Un jeu particulier parfait sur mobile

Pilgrims faisait partie des atouts d'Apple Arcade au départ, car il offrait un jeu d'aventure charmant et accessible. Avec ses graphismes magnifiques (mais particuliers) et son ambiance sonore envoûtante, il savait nous captiver, un peu comme tous les jeux d'Amanita Design (Machinarium, Happy Game, Chuchel et autre Botanicula).



Peu après sa suppression, le studio avait annoncé que Pilgrims reviendrait sur iOS et ferait ses débuts sur Android. Nous y voilà, pratiquement cinq ans après. Cela ne nous rajeunit pas !

Pilgrims est un jeu d'aventure joyeux créé par l'équipe de Machinarium et Samorost. Explorez l'univers à la recherche de nouveaux amis, riez avec vos compagnons de voyage et aidez-les à terminer leurs historiettes de la façon que vous préférez. Combien de solutions différentes trouverez-vous ?

Si vous ne l'avez pas encore essayé, vous pourrez découvrir la première partie du jeu gratuitement, ensuite il faudra payer. Regardez la bande-annonce initiale de Pilgrims ci-dessous :

Notre avis sur Pilgrims

Malgré les apparences, Pilgrims offre une véritable rejouabilité, surtout pour ceux qui veulent découvrir chaque secret et obtenir les 45 succès proposés. Chaque recoin de ce jeu de réflexion déborde de personnalité et de possibilités... et on se surprend à se demander ce qui se serait passé si l'on avait fait un autre choix. Attention, c'est le genre de titre qu'on ne le lâche pas facilement.

L'achat unique de Pilgrims est raisonnablement fixé à 2,99 €. Le jeu était déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, il l'est désormais aussi sur mobile.



Pour l'essayer, rendez-vous sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

