Happy Game d'Amanita Design arrive sur mobile !

Le studio Amanita Design, à qui l'on doit de nombreux classiques sur l'App Store comme Samorost, Avolteha, Botanicula et Machinarium, s'apprête à porter l'expérience d'horreur psychédélique Happy Game sur mobile ! Après une première version sur Nintendo Switch et PC en 2021, les développeurs viennent de dire qu'Happy Game arrivera sur iOS et Android cette semaine.

Un terrible "Happy Game"

Si vous n'avez jamais entendu parler de cet éditeur, sachez qu'Amanita Design nous a offert des jeux de grande qualité cités ci-dessus, parfaitement adaptés aux écrans tactiles, ainsi plus récemment des sorties Apple Arcade avec Pilgrims et Creaks ces dernières années.



Regardez le trailer de Happy Game mobile ci-dessous :

Visiblement, Happy Game sera lancé sur iOS et Android ce jeudi 2 février dans le monde entier, sans précommande. Le prix n'a pas encore été confirmé pour le mobile, mais il faut s'attendre à quelque chose comme 10 euros environ.



