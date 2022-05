Le magnifique point & click Avolteha aura mis 10 ans à arriver sur iOS

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Les gars de Picopeople ont annoncé le lancement prochain d'Avolteha, un jeu d'aventure de type "point & click" que le studio indépendant aura mis dix ans à créer. Oui, dix ans de développement qui vont aboutir ce mois-ci. Disponible sur iOS à partir du 31 mai, le jeu entraîne les joueurs dans un voyage fantaisiste magnifique et entièrement dépourvu de paroles.

L'histoire d'Avolteha

Avolteha est le genre de jeux qui misent gros sur le scénario, avec une histoire passionnante. Voici d'ailleurs le pitch :

La planète extraordinaire où Paul se lance dans sa plus grande aventure.



Avolteha est couverte de paysages pleins de sable, de roches et de volcans. Un élément que l'on cherche en vain ici. L'eau - la source de toute vie. La seule eau se trouve dans les nuages qui passent au-dessus d'Avolteha.



Le seul moyen d'obtenir cette précieuse denrée est un type de champignon capable d'extraire l'eau.

Les habitants d'Avolteha ont donc commencé, il y a de nombreuses années, à construire leur village autour de ces champignons. Mais avec le temps, les champignons ont commencé à pousser leurs racines de plus en plus haut.

Pour rétablir l'approvisionnement en eau, Paul et ses amis ont construit une connexion depuis la nouvelle ville nuageuse vers le bas.



Entre-temps, Paul ne vit plus dans la ville. Mais maintenant, il a reçu une lettre. Ses amis ont besoin de son aide. La source d'eau s'était à nouveau tarie.



Que s'est-il passé ?

La plus grande aventure de Paul est devant lui. La grande énigme d'Avolteha l'attend et veut être résolue. Elle doit être résolue - pour le bien de tous les habitants de cette merveilleuse planète.

Un jeu atypique nommé Avolteha

Dans Avolteha, les joueurs se glissent donc dans la peau de Paul et parcourent le monde en surmontant les barrières linguistiques sans aucun texte. Les conversations se déroulent entièrement dans des bulles avec des dessins faits à la main dans le but de rendre le jeu accessible à tous. Les joueurs peuvent ramasser des objets et trouver comment les utiliser pour résoudre diverses énigmes. Mieux, le jeu peut également être joué simultanément avec jusqu'à quatre joueurs, et la progression est synchronisée via iCloud.



Bien évidemment, outre le scénario, Avolteha se distingue grâce à ses visuels qui nous rappelle Wallace et Gromit. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée du jeu ;

Pour avoir une petite idée du travail accompli, il faut lire le communiqué officiel de Picopeople.

En 2012, l'idée est venue de développer un jeu d'aventure point and click. À l'époque, personne n'aurait deviné que cela prendrait plus de 10 ans. Le premier concept d'Avolteha était un jeu complètement sans écriture. Sur cette base, l'histoire, les énigmes et les premières idées de conception ont été créées. Au cours des années suivantes, les premiers environnements, les graphiques, les arrière-plans et les personnages du jeu ont été développés. Il s'agissait d'un processus extrêmement long, car tous les graphiques et animations étaient créés à l'aide d'un programme 3D. Il fallait parfois plusieurs mois pour créer des scènes de paysage complexes. Cela a donné lieu à plus de 20 000 images individuelles pour les animations des personnages, les objets, les arrière-plans et les bulles. Toutes les bulles de parole ont été dessinées à la main.

Avolteha sera bientôt disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple au prix de 6,99 euros, les précommandes étant désormais ouvertes.



PS : Le jeu est jouable aussi bien sur iPad que sur iPhone. Configuration minimale requise : iPad Air ou iPhone 6s ou supérieur.

Télécharger le jeu Avolteha