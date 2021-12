Milo and the Magpies : le nouveau point and click de Second Maze sortira le mois prochain

Peut-être connaissez-vous déjà le studio Second Maze, qui a notamment donné vie aux excellents jeux The White Door et Mitoza en 2019 et en 2021. Ces derniers s'apprêtent à faire leur retour dans la catégorie des point and click avec le lancement des précommandes de Milo and the Magpies.

Dans cette nouvelle aventure, il vous faudra partir à la recherche d'objets cachés pour avancer dans l'histoire. Voici son premier trailer :

Milo and the Magpies disponible en précommande sur l'App Store

Milo, un chat curieux et aventurier, doit retrouver le chemin de sa maison après une rencontre déplaisante avec des pies. Aide Milo à traverser les jardins de ses voisins en les explorant et en résolvant des puzzles variés. Sauras-tu déjouer les pièges des pies et guider Milo jusque chez lui ?

Le jeu a été animé par Johan Scherft et offre de belles petites heures de jeu qui contenteront les amateurs du genre. Il faut savoir que le jeu est d'ores et déjà disponible sur Steam et itch.io et a reçu des premiers retours très prometteurs.



Milo and the Magpies sera disponible sur iOS et Android le 26 janvier 2022, son prix sera de 1,99€.

Télécharger le jeu Milo and the Magpies