Le point & click Voodoo Detective arrive sur iOS et Android

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Les jeux d'aventure en point & click sont parfaitement adaptés aux appareils mobiles, et des dizaines de titres fantastiques ont été publiés sur l'App Store au fil des ans. Les petits gars de Short Sleeve Studio cherchent maintenant à séduire les amateurs du genre avec son prochain titre, Voodoo Detective, un jeu entièrement dessiné à la main, ce qui le démarque du pixel art ou des graphiques polygonaux.

Un joli jeu d'aventure sur PC et mobiles

Voodoo Detective qui nous fait immanquablement penser à un certain "Les Chevaliers de Baphomet" se déroule en 1934 sur une île appelée New Ginen, imprégnée de la culture vaudou. L'île est devenue un havre de paix pour les touristes et les chaînes de magasins, ce qui irrite les locaux au plus haut point, mais l'un de ces touristes est une femme qui a complètement perdu la mémoire et qui engage le détective vaudou pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé et qui elle est.

Bien entendu, rien ne se passe comme prévu dans cette comédie burlesque qu'on a pu découvrir sur PC. D'après notre premier test, le jeu sera formidable sur un iPad.



Enfin, l'autre particularité de Voodoo Detective est que le jeu est entièrement doublé par des voix provenant de jeux et de films célèbres tels que Mass Effect, Dragon Age, Final Fantasy, Fallout, Diablo, Avatar : The Last Airbender, Star Trek, Austin Powers et bien d'autres. La bande-son provient également d'une source très respectée, Peter McConnell, célèbre pour Grim Fandango, Monkey Island et Psychonauts.



Si vous aussi avez besoin d'un jeu d'aventure de qualité sur votre tablette, gardez un œil sur la sortie de Voodoo Detective le 24 mai. Il sera disponible sur PC sur Epic Games Store et Steam, ainsi que sur iOS et Android. En attendant, voici le trailer vidéo :