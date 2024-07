Tilting Point lance Fashionverse sur iOS, Android et Netflix

Les studios Tilting Point et Hilfiger Ventures lancent le jeu de mode interactif Fashionverse sur mobile, avec une version classique et une version Netflix Games. Fashionverse a été révélé par le géant du streaming le mois dernier comme l'un des prochains titres du service (dont Sonic Mania Plus), mais heureusement il est également accessible en tant que jeu indépendant gratuit sur iOS et Android. L'objectif est clair, devenir le meilleur styliste de la place.

Découvrez le jeu FashionVerse

Mettez-vous dans la peau d'un styliste talentueux dans FashionVerse : Façonnez votre Mode. Créez et stylisez votre propre mode pour devenir un influenceur. Habillez votre avatar avec des tenues branchées ; concevez votre dressing de rêve avec des vêtements uniques ; créez vos propres designs et soumettez-les pour concourir contre d'autres joueurs lors de compétitions glamour ; relevez des défis et votez pour différents designs. Gagnez des récompenses pour votre style de mode et vos relookings !

Regardez le trailer vidéo :

Dans ce jeu singulier, vous pouvez façonner l'identité visuelle de votre avatar avec une garde-robe de haute couture, tout en cherchant à devenir la tendance du monde de la mode.



Outre l'exploration d'un "FashionVerse" aussi dynamique qu'inclusif, il est possible de gagner des récompenses en relevant des défis quotidiens. Le tout est réalisé en 3D photoréaliste générée par l'IA.



Au-delà de la première version, les développeurs derrière Fashionverse prévoient déjà des Pop-Ups virtuels sous forme d'événements en collaboration avec des marques dans les domaines de la mode, de l'art et bien plus encore.



Si vous souhaitez jouer à Fashionverse, vous pouvez télécharger la version autonome sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Si vous êtes abonné à Netflix, vous pouvez le télécharger depuis l'App Store (version Netflix) ou depuis l'app de streaming.

Télécharger le jeu gratuit FashionVerse