Narcos: Cartel Wars Unlimited débarque sur iOS et Android grâce à Netflix

Nouveau titre exclusivement réservé aux joueurs abonnés à Netflix. Narcos: Cartel Wars Unlimited est en effet le tout nouveau titre offert par la société américaine qui souhaite que ses clients passent toujours plus de temps sur la plateforme. Entre deux épisodes, vous allez pouvoir vous prendre pour Pablo Escobar dans ce jeu inspiré de la série éponyme.

Narcos: Cartel Wars Unlimited est disponible

Regardez le trailer vidéo de Narcos Cartel Wars Unlimited :

Attention, il ne s'agit pas d'un jeu d'action mais d'un jeu de guerre stratégique avec une petite dose de City Builder, où vous allez devoir bâtir un empire, exercer le pouvoir et anéantir vos ennemis.



Dans ce jeu de stratégie officiel inspiré de la série Netflix, vous évoluez dans le monde de "Narcos" et endossez le rôle incroyablement dangereux de chef de cartel. À vous de voir comment vous allez diriger vos troupes, soit avec la manière forte, soit en misant sur la loyauté, l'argent ou le plomb.



Vous démarrez sous la tutelle d'El Patron, un baron de la drogue, avant de vous lancer dans le grand bain. Outre votre business à faire fleurir, vous allez devoir gérer votre "relation" avec les autorités à travers les agents de la DEA Murphy et Peña.

Caractéristiques du jeu :

Recrutez : choisissez l'argent, engagez des sicarios et montez vos défenses. Réunissez différents hommes de main, faites-les progresser et utilisez-les pour défendre votre base de production de cocaïne et ajouter des bonus.

Faites la guerre : choisissez le plomb et envoyez des escadrons de la mort pour prendre à d'autres cartels des ressources de grande valeur.

Développez : augmentez l'envergure de votre opération en construisant votre propriété dans la jungle et en gérant plantations et labos. Choisissez des couloirs de contrebande et des stratégies pour augmenter vos revenus.

Trouvez des alliés : faites équipe avec d'autres joueurs pour former des cartels. Organisez des campagnes de plusieurs jours pour assiéger des cartels ennemis et asseoir votre domination.



À vous de jouer, sur l'App Store pour iOS et le Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Narcos: Cartel Wars Unlimited