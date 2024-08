Katana ZERO débarque sur iOS et Android via Netflix Games (+ avis)

Après l'annonce en début de mois, Katana Zero d'Askiisoft et Devolver Digital est désormais disponible dans le monde entier sur mobile. Encore une fois, il s'agit d'une exclusivité "Netflix Games", donc seulement jouable par les abonnés. Katana Zero est un jeu d'action-plateforme élégant, doté d'une superbe bande-son et d'un gameplay dynamique. Un jeu qui plaira aux fans de Dead Cells, Hotline Miami et autre Sekiro.

Découvrez Katana ZERO

Tuez vos ennemis ou faites face à la mort. Ralentissez le temps en vous frayant un passage dans une ville dystopique pour révéler des secrets du passé dans cette aventure rétro.

Katana Zero brille par son sens du détail, que ce soit la forme ou le fond. Alors que la plupart des jeux du genre ont une histoire qui se contente de faire le travail en se concentrant sur le gameplay, Katana Zero va bien plus loin. Il s'agit d'une expérience unique. Régulièrement, lorsque vous vous êtes habitué à une nouvelle mécanique ou à un nouveau type d'ennemi, Katana Zero vous propose quelque chose de nouveau.



Regardez la bande-annonce de Katana Zero ci-dessous :

Notre avis sur Katana Zero

Connu sur PC et Switch, Katana Zero s'attaque donc aux mobiles. Ni une, ni deux, nous avons voulu le tester. Le titre est toujours aussi agréable, même avec des contrôles tactiles.



Katana Zero est visuellement superbe sur iOS, bien que des barres noires apparaissent sur les menus et interfaces. Les performances sont stables sur les derniers iPhone, en 60 Hz, mais nécessitent un appareil récent. Sur iPhone 15 Pro, aucun ralentissement, ce qui n'est pas le cas sur un iPhone 12 par exemple.



Le jeu d'Askiisoft mélange plateforme, combat, esquive, saut et manipulation du temps. Chaque mort entraîne un effet de rembobinage façon VHS, renforçant son ambiance rétro. Les niveaux variés et la stratégie nécessaire offrent une profondeur inattendue. Les développeurs ont su trouver de quoi renouveler l'intérêt du joueur avec de nouvelles mécaniques introduites en permanence.



Le jeu est conçu pour les speedrunners, avec des paramètres pour accélérer les redémarrages après la mort. La courbe d'apprentissage est rude, comme dans tous les "try and die", ce qui peut frustrer certains joueurs. Les combats contre les boss sont parfois agaçants, mais chaque mort n'est pas forcément un échec, mais plutôt une leçon, rendant l'expérience gratifiante.



Sur iPhone, les contrôles tactiles sont globalement bons, bien que le joystick analogique soit perfectible. Les boutons d'action peuvent être redimensionnés et déplacés pour plus de confort. Le jeu fonctionne également bien avec des contrôleurs comme la manette Backbone One.

En clair, Katana Zero sur mobile est déjà un incontournable.

Télécharger Katana Zero

Si vous souhaitez jouer à Katana Zero et que vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android. Il s'agit de l'un des meilleurs jeux sur le service, avec un portage quasi parfait.

Télécharger le jeu gratuit Katana ZERO NETFLIX