La manette Backbone One 2 s'adapte mieux aux coques d'iPhone

Backbone a présenté la 2e génération de sa manette One pour iPhone avec des adaptateurs magnétiques, de nouveaux D-pad, et plus encore.



Si le nom n'est pas des plus faciles à retenir, la Backbone One (2nd Gen) reprend l'excellente base du modèle original et l'améliore exactement comme le voulaient les joueurs.

Découvrez la Backbone One 2024

Le nouveau Backbone One 2 reprend le même design qui s'adapte à presque toutes les tailles de téléphone, avec un système de blocage à ressort. Pour aller plus loin, la manette est livrée avec des adaptateurs magnétiques qui lui permettent de s'adapter non seulement à n'importe quel iPhone ou Android, mais aussi à pratiquement n'importe quel coque de protection. Plus besoin de retirer l'étui pour jouer en mode console portable !

Pour cela, Backbone a inclus plusieurs adaptateurs qui, selon la marque, fonctionneront avec tous les coques les plus populaires pour iPhone. Cela signifie non seulement qu'il est beaucoup plus pratique d'enfiler la manette pour une session de jeu rapide, mais aussi qu'elle apporte une stabilité supplémentaire à l'ensemble.



Le reste est plus anecdotique avec un design légèrement revu pour être plus ergonomique que l'original, et des joysticks remodelés. De quoi faire de la nouvelle Backbone One l'accessoire numéro un des gamers. Les Kishi V2 et G8 Galileo ont pris un coup de vieux.



La Backbone One (2nd Gen) est disponible en deux versions différentes, tout comme l'original. Il existe des versions USB-C et Lightning, en fonction du téléphone. Le modèle USB-C fonctionne avec l'iPhone 15 et les Android. La partie logicielle ne bouge pas, avec les services de jeux en streaming comme Xbox Cloud ou PS Remote Play.

Acheter la Backbone One 2ème génération

Vous pouvez acheter la Backbone One (2nd Gen) sur Amazon dès maintenant pour 119,99 € en noir et en blanc, dans les deux types de connexion. Cool !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.