Backbone dévoile une édition PlayStation de sa manette iPhone

Backbone a annoncé la sortie d'une nouvelle édition PlayStation de sa célèbre manette de jeu pour l'iPhone, la Backbone One. L'application Backbone pour iOS comporte également une nouvelle section dédiée aux nouvelles versions et aux mises à jour de PlayStation.

La Backbone One aux couleurs PlayStation

La nouvelle manette a été créée en partenariat avec Sony et s'inspire du design de la manette sans fil DualSense de la PS5, avec notamment des boutons transparents. La manette est vendue au prix de 119,99 € sur le site du constructeur et peut être commandée dès aujourd'hui dans une couleur blanche assortie à la console PS5, en plus d'une option noire. De quoi concurrencer un peu plus l’excellente manette Razer Kishi.

Backbone affirme que la « One » est compatible avec tous les iPhones, avec un adaptateur inclus dans la boîte pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Les utilisateurs peuvent simplement insérer un iPhone dans la manette et commencer à jouer à des jeux PlayStation via l'application PS Remote Play, ou des jeux sur l'App Store, Apple Arcade, Xbox Remote Play, etc. C’est peu ou prou le même principe que la Nintendo Switch.



La manette se connecte à l'iPhone et est rechargée par celui-ci via le connecteur Lightning. Un connecteur Lightning supplémentaire permet de recharger la manette sur une prise murale. La manette dispose également d'une prise casque de 3,5 mm, d'un bouton pour capturer des captures d'écran et des clips de jeu, et d'un bouton pour ouvrir l'application Backbone. La manette peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Des cadeaux pour les clients Backbone

Les clients qui achètent la manette « Backbone One PlayStation Edition » peuvent bénéficier de certains avantages, comme un abonnement gratuit d'un mois à Apple Arcade s'ils ne sont pas déjà abonnés à ce service, ainsi que trois mois de Discord Nitro gratuits, entre autres.



Rappelons enfin que les iPhones supportent déjà les manettes PS5 DualSense et Xbox Series X/S via Bluetooth depuis la sortie d'iOS 14.5 l'année dernière, en plus des contrôleurs plus anciens comme la DualShock 4.