OhSnap MCON : la manette MagSafe qui transforme votre iPhone en console

Un nouvel accessoire gaming arrive sur iPhone avec l'OhSnap MCON, dévoilée au CES 2025. Cette manette innovante, qui se fixe magnétiquement à l'arrière de l'iPhone grâce à la technologie MagSafe, promet de transformer l'expérience du jeu mobile en alliant portabilité et performances d'une véritable manette de jeu.

Une conception ingénieuse et compacte

Cette nouvelle manette se distingue par son design astucieux qui permet de la replier complètement à l'arrière du smartphone. D'une simple pression sur deux boutons, la manette se déploie automatiquement grâce à un mécanisme à ressort, révélant un ensemble complet de commandes gaming. Les poignées ergonomiques repliables offrent une prise en main confortable, tandis que l'ensemble ne mesure que 14,4 cm de long pour 6,8 cm de large et moins de 2 cm d'épaisseur.



La manette intègre des joysticks à effet Hall de taille standard, reconnus pour leur précision et leur résistance au "stick drift", un problème courant sur les manettes traditionnelles comme la Switch. Les boutons, particulièrement silencieux, ont été conçus pour une utilisation discrète, notamment dans les lieux publics.

Une Compatibilité universelle et une autonomie prometteuse

Bien que conçue initialement pour l'écosystème Apple, l'MCON n'oublie pas les utilisateurs d'anciens iPhone ou Android. Un adaptateur MagSafe inclus permet de fixer la manette sur n'importe quel smartphone. Le système ingénieux de "pucks" magnétiques permet d'adapter la fixation en fonction de la taille du module photo du téléphone.



La connexion se fait via Bluetooth pour une latence minimale, et une batterie de 450 mAh rechargeable en USB-C promet plusieurs semaines d'autonomie. OhSnap vise une compatibilité native avec iOS, Android, Xbox et PC/Mac, bien que la compatibilité PlayStation reste encore incertaine.

Disponibilité et prix

Actuellement en campagne Kickstarter où elle a largement dépassé son objectif initial de 25 000 dollars, la manette sera commercialisée à 149 dollars lors de sa sortie prévue en août 2025. La manette sera disponible en deux coloris : noir et blanc, avec potentiellement une version transparente exclusive aux contributeurs Kickstarter si la campagne atteint le million de dollars.



Ce projet, né de la collaboration entre OhSnap et Josh King, un jeune créateur de 19 ans qui avait initialement prototypé la manette en impression 3D, pourrait bien redéfinir les standards du gaming mobile, en particulier pour les utilisateurs d'iPhone qui cherchent une solution à la fois pratique et performante pour jouer en déplacement.