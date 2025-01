PlayStation lance la collection Midnight Black pour ses accessoires PS5

PlayStation répond à une demande importante de sa communauté. Plus de quatre ans après la sortie de la PS5, il est enfin possible de posséder tout l'écosystème exclusivement en couleur noir. Une bonne nouvelle pour les joueurs pas vraiment fan du blanc.

Un écosystème 100 % Midnight Black en 2025

Sony vient d'annoncer la sortie de la collection Midnight Black, une nouvelle gamme de coloris pour ses accessoires PS5. Cette collection comprendra des versions noires profondes du PlayStation Portal, de la manette DualSense Edge, du casque Pulse Elite et des écouteurs Pulse Explore.



Chaque accessoire de la collection Midnight Black présente un noir riche avec des détails élégants sur les boutons et les accents, comme le logo PlayStation. Contrairement à la console, pas de bicolore ici, du noir et rien que du noir. La collection complète les accessoires PS5 déjà disponibles en Midnight Black, tels que la manette DualSense et les façades de console.

Contrairement aux générations précédentes, la PS5 a été lancée avec le blanc comme couleur officielle. Idem pour la PS5 Pro. Désormais, tout l'écosystème sera également disponible en noir. C'est une excellente nouvelle pour les puristes ainsi que pour ceux qui préfèrent le noir au blanc pour leur équipement PlayStation.



La collection est prévue pour sortir le 20 février 2025, avec les précommandes ouvrant le 16 janvier 2025. Les prix des accessoires seront alignés sur les modèles blancs existants, sans frais supplémentaires, contrairement à Apple qui facture toujours plus cher les appareils en noir.