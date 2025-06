Razer Kishi V3 : des manettes pour iPhone et iPad jusqu'à 13 pouces

Razer élargit sa gamme avec le lancement de trois nouvelles manettes Kishi V3, pensées pour transformer votre iPhone, smartphone Android ou tablette en véritable console portable. L'innovation la plus marquante ? La Kishi V3 Pro XL capable d'accueillir un iPad Pro de 13 pouces, créant un dispositif de jeu aux dimensions impressionnantes.

Une manette pour chaque taille d'écran

La nouvelle gamme Kishi V3 se décline en trois modèles distincts, chacun ciblant un usage spécifique. La version standard, facturée 109,99 €, s'adresse aux possesseurs d'iPhone 15/16 et de smartphones Android. Elle intègre des joysticks TMR anti-dérive, deux boutons dorsaux au clic précis et une connectivité USB-C avec charge passthrough.

La Kishi V3 Pro, vendue 169,99 €, monte en gamme avec le support des appareils jusqu'à 8 pouces — incluant l'iPad mini. Cette version ajoute la technologie haptique Razer Sensa HD pour des sensations tactiles enrichies, ainsi que des capuchons de joysticks interchangeables. Le Remote Play via l'application Razer Nexus permet également de jouer à distance sur PC.

Le modèle phare, la Kishi V3 Pro XL à 239,99 €, repousse les limites en acceptant les tablettes jusqu'à 13 pouces. Compatible avec l'iPad Air et l'iPad Pro dernière génération, elle transforme ces appareils en consoles portables géantes, rivalisant avec les Steam Deck, Rog Ally ou autres consoles portables PC.

L'écosystème Apple au cœur de l'expérience

Razer mise clairement sur l'écosystème Apple avec ces nouvelles manettes. Chaque achat donne droit à un abonnement gratuit à Apple Arcade : trois mois pour les modèles V3 et V3 Pro, six mois pour la Pro XL. Cette offre valorise l'investissement, surtout quand on connaît le catalogue grandissant du service gaming d'Apple et l'arrivée de l'app Games sur iOS 26.

Ces manettes arrivent à point nommé alors que le cloud gaming se démocratise. Avec le Xbox Game Pass Ultimate accessible sur iOS via navigateur web, ou encore les services comme GeForce Now, avoir une manette physique de qualité devient indispensable pour profiter pleinement de ces plateformes sur iPad.

Les prix peuvent sembler élevés, particulièrement pour la version XL, mais ils reflètent la qualité de construction Razer et l'innovation technologique. Pour les utilisateurs Apple cherchant à transformer leur iPad en station de jeu portable, ces nouvelles Kishi V3 représentent actuellement l'une des solutions les plus abouties du marché.



Toute la gamme de manettes Kishi V3 est disponible sur le site officiel de Razer ainsi que sur Amazon :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.