Notre avis sur l'iPad Pro M4 après six mois de test !

Vous hésitez à vous offrir le récent iPad Pro 2024 ? Si les premiers tests de la presse étaient sortis une semaine après la présentation de la tablette par Apple, nous avons pris notre temps pour mieux percevoir les améliorations. L'écran OLED double-couche inédit, la puce M4 ou encore le nouveau design sont les principaux arguments de cette mouture, mais le Magic Keyboard est aussi un pan important à ne pas négliger.

Notre test de l'iPad Pro 2024

Puce M4 et performances

Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a équipé son iPad Pro 2024 de la puce M4, offrant une puissance inédite à sa tablette professionnelle, dépassant d'ailleurs largement les besoins de la majorité des utilisateurs. Les jeux et applications fonctionnent parfaitement, mais ce n’est pas un grand changement par rapport à la génération précédente dotée de la puce M2 (ni même M1 que nous avons comparée).



Toutefois, dans des tâches comme les jeux AAA ou le montage vidéo, on note une célérité accrue, sans que cela ne soit non plus révolutionnaire. Par exemple, Resident Evil tourne de manière fluide avec les graphismes à fond, et un logiciel comme iMovie n'a aucun mal à charger plusieurs flux à la fois. De même, le jonglage entre les différentes applications actives, notamment avec Stage Manager activé, ne souffre d'aucun accroc. En clair, aucune inquiétude, l'iPad Pro M4 est une petite bombe.

Console de jeux

Pour ceux qui utilisent l'iPad comme console de jeux, voici quelques remarques sur les récents titres AAA que l'on essayé :

Assassin's Creed Mirage tourne sans problème à 30 images par seconde constantes, même en mode graphique élevé, surmontant les problèmes de performances observés sur l'iPhone 15 Pro où les fréquences d'images chutaient considérablement dans les scènes d'action. On tombait souvent à 20 fps sur iPhone.

Resident Evil 4 tourne aussi à 30 images par seconde, même dans les zones graphiquement intensives, alors que la version iPhone saccade de manière frustrante (pas sur iPhone 16 Pro par contre).

Death Stranding fonctionne également à 30 images par seconde, prouvant la nette amélioration du processeur et surtout du GPU.

La puce M4 de l'iPad Pro dispose effectivement de plus de cœurs de performance CPU, d'un GPU plus puissant, de deux fois plus de RAM et de plus de deux fois plus de bande passante mémoire par rapport à l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro. Même son de cloche du côté de la gestion thermique, l'iPad Pro M4 chauffe très peu.



C'est donc une véritable console portable, bien qu'il reste encore du travail pour arriver aux capacités de la PS5 par exemple, qui fait tourner ces jeux à 60 Hz. On est donc loin d'exploiter le taux de rafraîchissement de 120 Hz de l'iPad Pro, bien que de nombreux autres jeux tournent à cette vitesse.

Écran OLED

L'autre grande nouveauté de l’iPad Pro 2024 est son écran OLED, offrant un contraste supérieur grâce à des noirs plus profonds et des couleurs plus vibrantes. Cette évolution représente un net progrès par rapport aux modèles à écran LCD, bien que la différence avec les précédents modèles mini-LED soit moins marquante. Le rétro-éclairage par miniLED avait permis d'offrir des couleurs plus naturelles et surtout un contraste amélioré depuis l'iPad Pro M1 de 2021.



La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus nécessaire de prendre le grand modèle pour avoir la meilleure technologie d'affichage. Les modèles 11 et 13 pouces sont logés à la même enseigne avec ce qu'Apple appelle l'Ultra Retina XDR.



Regardez une photo comparant l'iPad Pro M1 (à gauche) et l'iPad Pro M4 (à droite) :

miniLED à gauche, OLED à droite. La photo ne rend pas bien la différence.

Dans tous les cas, l'OLED se montre plus agréable, que ce soit pour regarder un film, jouer à des jeux vidéo ou simplement pour surfer. La luminosité nous a d'ailleurs paru moins agressive sur le modèle 2024, et le HDR plus percutant que jamais. Revoir Interstellaire ou All of Mankind par exemple, est un pur plaisir.



Si l'iPad Pro atteint les 1 600 nits de luminosité maximale en HDR, soit la même quantité que l'iPad Pro 12,9 pouces de sixième génération, la différence la plus notable concerne le contenu SDR : l'iPad Pro équipé du processeur M4 peut atteindre 1 000 nits tandis que son prédécesseur était capé à 600 nits. L'iPad Pro d'Apple surpasse même des téléviseurs OLED classiques en termes de précision.



Nous n'avons pas prix l'option nano-texturée qui est disponible uniquement sur les modèles de stockage supérieurs (1 To et 2 To). Elle réduit l'éblouissement mais est coûteuse et affecte légèrement la clarté de l'affichage. Elle est recommandée uniquement pour des cas d'utilisation spécifiques comme le travail en extérieur.

Design et ergonomie

Le design de l’iPad Pro 2024, tout en conservant des lignes similaires à celles des modèles précédents, a subi un gros régime, avec un produit plus mince et plus léger, ce qui améliore nettement l'ergonomie. Le gain de confort est palpable, notamment lorsqu'il est utilisé comme tablette portable. Avec seulement 5,1 mm d'épaisseur, il s'agit du produit le plus fin jamais produit par Apple. Mais c'est son poids en baisse d'environ 100 grammes qui est le plus palpable en utilisation quotidienne. Que vous l'utilisiez seul ou avec sa coque-clavier, vos bras vous diront merci. Et pas d'inquiétude, s'il parait très fragile de prime abord, les tests de torture ont démontré qu'il était très résistant.



Cependant, malgré cette évolution, l’iPad conserve un seul port Thunderbolt 4, ce qui limite sa capacité à connecter des périphériques externes ou à charger en même temps sans station d’accueil.

Magic Keyboard

Le Magic Keyboard 2024 a été largement amélioré avec une nouvelle rangée de touches de fonction, un trackpad plus grand et un retour haptique pour une meilleure expérience. C'est son point fort, tout comme ses accès rapides au son, la luminosité ou encore la touche ECHAP (enfin !). Le premier modèle avait été fortement blâmé sur ce point, car l'absence de touche ECHAP (ou ESC) cassait le flux de travail.



Comme évoque en mai dernier, le Magic Keyboard permet de transformer l’iPad en un véritable ordinateur portable tactile, avec une meilleure stabilité et un design plus léger. Il est INDISPENSABLE, malgré un prix de 399 €. A noter qu'il reste parfois un peu instable lorsqu’on touche le haut de l’écran de l’iPad.

Magic Keyboard 2021 à gauche, Magic Keyboard 2024 à droite

Apple Pencil Pro

Nous n'avons pas testé sa compatibilité avec l'Apple Pencil Pro.

Appareil photo, son et autonomie

L’appareil photo avant de l’iPad Pro a été déplacé sur le bord long, ce qui permet de mieux cadrer les appels vidéo lorsque l’iPad est utilisé avec sa coque-clavier. Le repositionnement offre ainsi une meilleure expérience pour les appels FaceTime, avec une qualité d’image nette et claire, tout comme l'utilisation de Face ID.



Les haut-parleurs, eux, continuent de délivrer un son excellent, bien adapté au jeu et à la consommation de médias. Ils nous ont semblé d'ailleurs plus puissants que sur le modèle M1.



En ce qui concerne l’autonomie, l’iPad Pro 2024 tient toujours environ 10 heures en usage standard, ce qui reste largement suffisant pour une journée de travail ou de loisir. Si vous avez besoin de plus, sachez que les MacBook Pro M4, sortis en début de mois, offrent jusqu'à 24 heures d'autonomie.

Limitations d'iPadOS

Malgré toutes ses qualités, l’iPad Pro 2024 se heurte aux limitations d’iPadOS. Bien qu'il soit capable de gérer une large gamme de tâches, le système d’exploitation reste un frein pour ceux qui souhaitent utiliser l’iPad à la place d'un Mac. Le multitâche a fait des progrès avec l’arrivée de Stage Manager, mais il demeure insuffisant pour des utilisateurs exigeants. Les applications iPad sont aussi souvent moins fonctionnelles que leurs équivalentes sur Mac, bien qu'Apple s'emploie à porter ses logiciels phares comme Logic Pro, Final Cut et autres.

Acheter l'iPad Pro 2024

Si vous avez un iPad anciens (ou non Pro) ou que vous n'en avez pas encore, vous pouvez foncer sur l''iPad Pro 2024 à partir de 1 219 € en 11 pouces et 1 569 € en 13 pouces. Si vous avez le budget, vous ne le regretterez pas. Apple ne devrait pas le faire évoluer substantiellement avant au moins trois ou quatre ans, la tablette ayant inauguré la puce M4 et la technologie OLED sur grand écran.



Les prix ont augmenté sur cette génération, et il faut y ajouter celui du Magic Keyboard à 349 € en 11 pouces, ou 399 € en 13 pouces.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.