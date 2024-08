Le nouvel iPad Pro M4 résiste mieux au pliage extrême !

Le nouvel iPad Pro 2024 est arrivé chez les premiers clients hier, et certains n'ont pas attendu pour lui faire passer des tests de résistance, voire de torture. Comme à son habitude, Des Youtubers comme JerryRigEverything et AppleTrack ont mis en ligne leurs vidéos, notamment pour vérifier si l'appareil le plus fin d'Apple est capable de résister au pliable. Son aîné, l'iPad Pro 2022, avait beau être plus épais, il se pliait facilement.

Plus résistant que jamais !

Pour éviter tout biais, AppleTrack a eu la bonne idée de tester le nouvel iPad Pro M4, en même temps que l'iPad Pro M2, afin de comparer leur résistance. Alors que l'iPad Pro M4 s'en est sorti presque indemne, l'iPad Pro M2 présentait une courbure définitive près des caméras.

De son côté, JerryRigEverything a fait l'éloge de l'appareil pour ses « niveaux d'intégrité structurelle magiques », du moins lorsqu'il est plié sur la longueur. La tablette a cédé plus facilement avec un pliage vertical, probablement car ce geste agit directement contre l'axe de la nouvelle structure interne.



Alors que l'iPad fléchit sous l'effet de presque n'importe quelle force, la tablette reprend sa forme normale dans tous les cas ordinaires. Les deux testeurs ont dû exercer une force bien supérieure pour obtenir une déformation permanente, ce qui correspond à un accident comme lorsqu'on marche dessus.



Et même dans ce genre de situations, l'iPad Pro continue de fonctionner, même l'écran tactile. Une performance impressionnante, alors que le verre est brisé.



Sur la base de ces premiers tests grandeur nature, Apple a su rectifier le tir et éviter un nouveau #BendGate, comme ce fut le cas avec l'iPad Pro 2018, date du dernier design en date. Dès sa sortie, l'iPad Pro 2018 a été critiqué pour sa propension à se plier facilement, parfois même dès la sortie de la boîte. Les versions supérieures ont fait un peu mieux, mais pas autant que l'iPad Pro M4.



Voilà un argument supplémentaire pour celui qui a été salué dans les tests cette semaine. Son processeur ultra rapide, son écran OLED incroyablement abouti, son nouveau design ultra fin et ses accessoires en font évidemment le meilleur iPad du moment. En revanche, il est cher, très cher. Comptez au moins 1 219 € en 11 pouces et 1 569 € en 13 pouces.



Voici les vidéos en question :